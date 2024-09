Entre los valores que nos ha dejado la electrónica nacional, lleva un par de temporadas destacando el bilbaíno Suave. Este año ha publicado un EP llamado ‘Artificial’, en el que destacaban pistas entre la introspección y la pista de baile, como ’La otra punta del mundo’, ‘Autoboicot’ o la titular. Después ha llegado la eufórica ‘Andrea’, otra de sus colaboraciones con D3llano, también gran talento en producción de nuestro país.

Invitado a MEISTER OF THE WEEK, nuestra sección comisariada por Jägermeister, Suave ha escogido hablar de la importancia del aburrimiento. Y no os imagináis la trascendencia de un tema que parecía menor. Ojo porque sus respuestas pueden cambiarte la vida si la vives presa de tu teléfono móvil y de la ansiedad.

¿Por qué has elegido este tema?

Cuando me escribieron para comentarme la posibilidad de hacer esta entrevista no estaba haciendo nada. Estaba tumbado en mi cama y miré de reojo la notificación de mi móvil. Estaba aburrido. En uno de esos ratos aburridos que necesito al menos una vez al día. Y como creo que en general la gente rechaza el aburrimiento y trata de huir de él constantemente –como si fuera malgastar el tiempo- pensé que sería interesante hablar de ello. Y de lo importante que es para mí. Y porque hablar de que está bien aburrirse me parece un topic de lo menos aburrido.

¿Por qué es importante aburrirse?

Para empezar, vamos a definir, aunque sea entre nosotros y vagamente, qué es aburrirse. Igual nos vale “ese momento en el que no estás haciendo nada, en el que no tienes un entretenimiento o algo que estimule o interrumpa tu pensamiento”. Aburrirme me permite hablar conmigo mismo. Aprovecho para reflexionar, valorar mis juicios, recordar algunos momentos o para crear muchas veces -sin buscarlo excesivamente. Desde que era adolescente he tratado de reservarme algunos de estos ratos aburridos para entenderme mejor y llegar a conclusiones sobre qué me ocurre o cómo podría estar mejor. Me ayuda a seguir adelante, no sé. Los días que no me aburro un rato siento que tomo peores decisiones y me noto más ansioso. Creo que aburrirse no es para todo el mundo. Si te atormenta algo, o tu personalidad es muy activa y piensas que sentarte en una silla durante un rato es tirar la vida por la borda, igual no es tu movida. La gente se pasa la vida persiguiendo el entretenimiento porque es incapaz de estar un rato a solas. Por eso creo que las épocas en las que más me aburro es en las que mejor estoy.

¿Cómo descubriste el poder del aburrimiento?

Pues no sabría decirte un momento concreto. Creo que soy un tío bastante solitario, o al menos alguien que convive muy bien con la soledad. No me agobia nada de eso, ¿sabes? Es más, es que en realidad muchas veces prefiero estar solo a pesar de que adoro a la gente que tengo a mi alrededor. Entiendo el mundo y la vida como un viaje súper solitario y creo que es importante estar en paz con uno mismo y disfrutar de uno mismo. Es lo que me permite relacionarme bien con el resto, comprenderme a mí primero. Y seguro que mucha de la gente que comparte la vida conmigo me verá pasmado en algún punto y pensará: “este tío no está haciendo nada desde hace un rato, ¿le pasará algo?”, pero en realidad detrás de esa foto fija se están moviendo un montón de cosas en mi mundo interior.

¿Cuál es la relación entre la creatividad o la imaginación y el aburrimiento?

Yo creo que están muy unidas. Es casi como una conversación al final de esa relación, ¿no? Una responde a la otra. Creo que estar aburrido, no dándole estímulos externos a tu cerebro, consigue que este se tenga que buscar la vida y trate de generar más ideas que alimenten tu cabeza por unos minutos. Muchas de esas ideas son macedonias de experiencias o pensamientos previos de ese día o esa semana, que te han llamado la atención, y que sin buscarlo pueden generar nuevas ideas aún más interesantes. Es muy típico lo de ver películas o leer o vete a saber qué para encontrar la inspiración. Probablemente si estás creando en ese momento estarás copiando algo. Sin embargo, si lo dejas reposar, sigues con tu vida varios días y después de todo, te aburres un rato, ahí estarás convocando un momento realmente creativo. Y el problema no está en consumir obras de arte, eso está genial, pero cuando dejas pasar el tiempo y dejas de pensar en ello, es ahí cuando las ideas ya han tenido tiempo de pasar el filtro de tu gusto, de tu moral… y será una idea que hable de ti.

¿Aburrirse poco es malo? ¿Y aburrirse mucho?

Aburrirse -como casi todo en esta vida- tiene que ser algo equilibrado. Creo que huir del aburrimiento… o esta gente que está todo el día haciendo movidas y que no para ni un segundo, solo es síntoma de estar jodido. Si no eres capaz de detenerte a compartir un momento contigo a solas, de algo estás escapando. Y todo lo contrario también, si estás todo el día apalancado viéndolas venir, espabila. Hay mucho que ofrecer. La vida está ahí fuera y es ahí donde tienes que buscar tu lugar.

¿Por qué cada vez es más difícil aburrirse?

Es que ahora la oferta es insultante. Podrías ocupar todos los minutos del día haciendo o viendo o escuchando algo sin esforzarte. Ahora es como que el entretenimiento te persigue. Pero es que esa es otra, ¿acaso ponerte una peli de fondo mientras entras y sales de las aplicaciones de tu teléfono de forma intermitente es estar entretenido? Para mí eso es aburrirse mal. Además, lo que vas a ver en Tik Tok, o en Max, o en Spotify está tan filtrado que, ¿qué estás eligiendo? Nada. Estás ocupado. Estamos todos haciendo lo mismo. Pensando y deseando las mismas cosas. Tu cabeza está te engañando y te alejas del mundo real, de las desgracias que hay cada día por ahí. Aburrirte te une más al mundo.

¿Hay algún truco para aburrirse? ¿Tienes alguna forma favorita de aburrirte?

Sí, claro. O sea, sobre todo yo creo que es importante verle la utilidad y tener la voluntad de hacerlo. Permitirte algún rato al día no estar ocupado con algo. A mí me gusta aburrirme por la tarde, en las horas muertas entre el trabajo y la cena. Un ratito. A veces has estado haciendo tantas cosas que se te han pasado detalles por alto, y ¡pam! Te van directos a la cabeza. O te acuerdas de tu amiga que ya no vive en la ciudad, o de tu madre, y sacas un ratito para escribirle un mensaje preguntando qué tal va todo. Yo en esos momentos siento un placer inmenso. Y todo nace de ahí. De estar sentado en la cama en la cama pensando: “¿cómo te sientes? ¿me he olvidado de algo? ¿debería cambiar la cama de lugar y pintar el armario?”.

¿El aburrimiento te funciona a la hora de crear canciones?

Bueno, en el plano musical es un poco diferente. Este último año he podido ir al estudio de forma regular y es cierto que, aunque al principio pensaba que la idea de ir a un lugar para hacer música solo me generaría un bloqueo, crea un ambiente súper creativo. Me gusta escribir ahí, producir, darle una vuelta… Pero yo generalmente, a la hora de componer, trabajo con pensamientos o conceptos que tengo anotados en mi teléfono. Al escuchar la música veo si estos tienen sentido ahí. Muchas de esas anotaciones sí que surgen de momentos en los que estaba súper aburrido, reflexionando sobre algo que me había pasado o había visto ese día.

¿Recuerdas alguna canción tuya que haya surgido a partir del aburrimiento?

En mi último EP ‘ARTIFICIAL’ hay una canción que se titula ‘TE JURO QUE IBA TODO BIEN!’, que es muy cortita y funciona casi como un interludio o un pensamiento en mitad del trabajo, que escribí en 15 minutos una tarde que me aburría y estaba mirando a la calle desde mi balcón. Digo: “se te pasó el tiempo volando, ayer eras un niño y hoy estás sentado en el balcón, y nada te llama la atención”. Pues ahí estaba yo, pensando que llevaba un rato sin hacer nada y que la vida se me había pasado volando.