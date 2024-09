Paco Pil dijo no a Madonna; duda de Rosalía y Bad Bunny

Paco Pil, uno de los reyes de los maxis de los 90 en España, ha concedido una entrevista a Icon, con motivo de la edición de un libro llamado ‘Me debes una fiesta: La loca historia de Paco Pil’. Lo ha escrito Santiago Alonso a partir de decenas de horas de charla telefónica con el propio Paco Pil.

La entrevista es una mina de titulares, aunque no tanto como podría. El DJ realiza un discurso de política y economía de media hora que después pide que no se publique. Pero ahí va una pista: es de los que llama a El País “Lo País”.

- Publicidad -

Paco Pil, a quien se presenta como pionero por ser a la vez cantante y DJ, es muy crítico con los dj’s que no pinchan de verdad. También habla de sus problemas con la mafia al acostarse con “uno de los narcos más buscados del mundo”, o dentro del mismo sello Max Music. Su cofundador terminó entre rejas, como se puede ver en el documental ‘Megamix Brutal’.

El autor de ‘Viva la fiesta’ (1993) y ‘Johnny Techno Ska’ (1994) cuenta que no quiso remezclar a Madonna porque, cuando le surgió, pidió 3.000 dólares «con porcentaje» por dicho trabajo y el equipo de Madonna no quiso dárselos: “me dijeron ‘Oye, que es Madonna’. Yo les respondí ‘Pues decidle a Madonna que soy Paco Pil’. Si mi trabajo no tenía ese valor, yo no quería que acabase en sus manos”.

- Publicidad -

Y también es crítico con Bad Bunny: “Bad Bunny es una bazofia, ha nacido para apoyar la Agenda 2030 y que los tíos que iban de malos se pinten las uñas (…) Pero me parece bien, el machismo del reguetón era ya una cosa insoportable”.

E incluso duda de la perdurabilidad de Benito y, ya puestos, de la de Rosalía: “Yo estoy en la memoria del 70% de la gente. Eso no tiene precio. No hablamos de ser famoso un momento, como el de la canción del dónut. ¿Dónde están Rosalía y Bad Bunny? Ellos le han pegado, pero de aquí a 10 años Rosalía y Bad Bunny no van a ser Paco Pil”.