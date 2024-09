Batacazo histórico de Travis Scott en el Billboard

Travis Scott protagoniza la mayor caída histórica en el Billboard desde el número 1. ‘Days Before Rodeo’, su mixtape de 2014, publicado inicialmente en Soundcloud, y lanzado oficialmente este mes de agosto, es el primer disco en la historia de Billboard que cae desde el 1 fuera de la lista.

El paso de ‘Days Before Rodeo’ por la lista de álbumes de Estados Unidos ha sido inusual. Tras su re-lanzamiento el 18 de agosto, el disco abrió en el puesto 2, bloqueado por Sabrina Carpenter, gracias a las ventas de sus diferentes ediciones digitales y a sus reproducciones en streaming. Sumó 361.000 unidades equivalentes, de las cuales 331.000 pertenecen a ventas puras.

- Publicidad -

A continuación, ‘Days Before Rodeo’ cayó al 30 y después al 106 y, tras la distribución de los vinilos, vendidos exclusivamente en la web de Travis Scott, subió del 106 al 1. Esta subida es una de las mayores de la historia, pero luego ha venido la caída.

Travis Scott ha vendido 149.000 vinilos de ‘Days Before Rodeo’, lo cual ha propiciado su subida directa al número 1, un mes después de su relanzamiento. Una vez se han despachado estas copias y Billboard las ha contado, el disco ha caído en picado. ‘Days Before Rodeo’ es el vinilo de rap más vendido, pero también el único disco que ha caído del 1 fuera del Billboard. Es la mayor caída, pero no la única, como saben Bon Jovi, Céline Dion o Madonna.

- Publicidad -

Estos son los 10 discos que se la han pegado más fuerte en el Billboard, incluyendo también obras de los Killers o LCD Soundsystem, o de un artista tan joven como Tyler, the Creator:

1.- ‘Days Before Rodeo’ de Travis Scott, del 1 fuera (2024)

2.- ‘This House is Not For Sale’ de Bon Jovi, del 1 al 169 (2018)

3.- ‘Call Me If You Get Lost’ de Tyler, the Creator, del 1 al 139 (2022)

4.- ‘Courage’ de Céline Dion, del 1 al 111 (2019)

5.- ‘Science Fiction’ de Brand New, del 1 al 97 (2017)

6.- ‘Iridescence’ de BROCKHAMPTON, del 1 al 88 (2018)

7.- ‘Madame X’ de Madonna, del 1 al 77 (2019)

8.- ‘Boarding House Reach’ de Jack White, del 1 al 62 (2018)

9.- ‘Wonderful Wonderful’ de los Killers, del 1 al 59 (2017)

10.- ‘American Dream’ de LCD Soundsystem, del 1 al 56 (2017)

- Publicidad -

El éxito inmediato de ‘Days Before Rodeo’ demuestra el enorme poder de los fans de Travis Scott, que no han dudado en comprar en masa un disco que tiene 10 años de vida, y cuyo interés es muy limitado para el público general. En cualquier caso, nada mal que un disco que acaba de lanzarse oficialmente después de una década, sume ya medio millón de copias vendidas.