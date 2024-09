Wilco anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Wilco es la primera banda confirmada en el cartel de ALMA OCCIDENT que celebrará su segunda edición en 2025 tanto en Barcelona como en Madrid. La fecha de Barcelona es el 26 de junio en el Poble Espanyol, y la de Madrid el 27 de junio en el Parque Tierno Galván.

La banda de Jeff Tweedy presentará su último disco, ‘Cousin‘, dentro de su anunciada gira europea. Las entradas se ponen a la venta el viernes 5 de octubre a partir de las 11 horas.

- Publicidad -

Este ciclo de conciertos en formato festival ha celebrado en 2024 una exitosa primera edición en Madrid por la que han pasado artistas como Evanescence, Róisín Murphy, Jorge Drexler, Deep Purple, Valeria Castro, Jamie Cullum, Nile Rodgers o Vetusta Morla. La edición en Barcelona ha contado con artistas como Take That, Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, Hozier o Alice Cooper.