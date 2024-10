El Bobo de las 3000 es el nuevo viral del flamenco en España

El Bobo de las 3000 se ha colado recientemente en la lista de las 50 canciones más virales en España de Spotify. ‘Tú no estás sola’, junto a Moncho Chavea, es el tema que ha conseguido la hazaña: un flamenco fusión de tradición y ritmos latinos.

El artista sevillano se define como «cantaor de las 3000», en referencia al barrio de las 3000 Viviendas, uno de los barrios marginales de Sevilla. Ya firmado con Virgin Records y con tan solo tres canciones en plataformas, El Bobo es una de las apuestas jóvenes más potentes del flamenco.

- Publicidad -

El público lo está recibiendo con los brazos abiertos: el vídeo de ‘Tú no estás sola’ lleva subido 3 semanas en YouTube y ya amasa más de 1 millón de visitas. La industria, lo mismo. Entre sus seguidores de Instagram están caras tan conocidas como C. Tangana o La Plazuela.

‘Tú no estás sola’ es un adictivo corte de flamenco en el que el sevillano luce su chorro de voz desde el principio: «Dile que tú no estás sola, que yo no te dejo y que tengo cuchillo y pistola». Este muestra su lado más duro («Que tengo el respeto de los que la calle controlan»), pero también el más blando («No te sientas mal, llámame a cualquier hora»). Moncho Chavea, que también se encarga de la producción del tema, le da el toque latino a la canción en una fusión que funciona perfectamente.