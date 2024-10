Las mejores canciones del momento: septiembre 2024

Nuestra playlist con lo mejor del último mes recopila los regresos de artistas tan queridos en el mundo del pop como The Weeknd, FKA twigs, Bon Iver o Rosalía, esta vez de mano de Ralphie Choo. Entre nuestros últimos Discos de la Semana han estado los lanzamientos de gente como Jamie xx o Floating Points. También entre las joyitas de música electrónica que hemos conocido últimamente, hay que destacar los temas de Four Tet o Ciutat, a punto de sacar disco.

Entre los artistas nacionales que nos han sorprendido con sus nuevos temas, unos Nebulossa cuyo repertorio va mucho más allá de ‘Zorra’, o shego, promocionando ya un próximo álbum. La Casa Azul continúa sacando temas con Soleá Morente y Camila Cabello sorprende gratamente con la edición deluxe de un álbum que estaba pasando desapercibido. Entre los valores por que también apostamos, el electro de The Dare, el folk moderno de Teo Planell, Somos la Herencia, Kate Pierson o Ramper.

Four Tet, Ellie Goulding / In My Dreams

Jamie xx, The Avalanches / All You Children

Floating Points / Key103

Ciutat / Una vez más

Nebulossa / Cotilleo

Dora Jar / Ragdoll

Rosalía, Ralphie Choo / Omega

Oklou / family and friends

FKA twigs / Eusexua

Bad Bunny / Una velita

La Casa Azul, Soleá Morente / Ahora o nunca

Maria Rodés, Bronquio / Chico bueno

The Cure / Alone

Blossoms / Gary

Kate Pierson / Take Me Back to the Party

The Dare / Perfume

shego / La fiesta

Viuda / Quincallera

julie / catalogue

Camila Cabello / B.O.A.T.

The Weeknd / Dancing in the Flames

Debbi Dawson / Happy World

Cyn / I Don’t Care

Clinic Stars / Only Hinting

Fake Bliss / Heatwave

Teo Planell / Abraxas!

Bon Iver / S P E Y S I D E

Mermaid Chunky / céilí

Mk.gee / Lonely Fight

Somos la Herencia / Una flor

Ramper / Día estrellado