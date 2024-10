Debbii Dawson se acerca a ABBA para sobrevivir en ‘Happy World’

Desde hace unos días se celebra una nueva edición del JNSP Song Contest en nuestros foros. Es el 5º año consecutivo en el que el “contest” tiene lugar. El concurso que escoge una canción ganadora de un artista desconocido cada par de semanas aproximadamente, se ha saldado con la victoria de Debbii Dawson. El usuario Frikomid nos introducía en su tema ‘Happy World’, que escogemos como Canción del Día hoy.

Debbii Dawson es una cantante de Minnesota que en Estados Unidos se ha dado a conocer en America’s Got Talent. Después ha sido fichada por RCA, siendo favorita de Katy Perry en particular. Debbi autoeditó el año pasado un primer EP llamado ‘Learning’, en el que canciones como ‘Eulogy for Nobody’ presentaban una sonoridad más folkie, en la onda de Kacey Musgraves (‘Even If It Kills Me’) o incluso más Sufjan Stevens (‘Eulogy for Nobody’).

- Publicidad -

Su EP de este verano, ‘How to Be Human’, se compone de 5 temas que pululan entre lo acústico, como el comienzo de ’Solitude’, y el pop, como es el caso de la canción que nos ocupa hoy. ‘Happy World’ suena descaradamente ABBA bajo la producción de Zhone, mientras la letra busca la creación de un espacio seguro.

“Me digo a mí misma que este es un mundo feliz / encontré mi propio pequeño espacio en el que me puedo esconder / Es un tanto oscuro, pero al menos es mío” es el estribillo de una canción de supervivencia que en otro punto presume: “seguiré viva a dos metros bajo tierra”. El coro de la canción reaviva toda esa sensación.

- Publicidad -

Últimamente Debbii Dawson se ha embarcado en una gira con Orville Peck y de hecho la encontramos en una de las canciones de ‘Stampede’, en concreto en la balada ‘Back at Your Door’.