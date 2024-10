Sophie / Sophie

La muerte de Sophie fue una desgracia dentro y fuera de la escena electrónica, dentro y fuera de la comunidad trans, porque sencillamente fue una de las artistas que más fronteras rompió en la pasada década. Inspirada por gente como Aphex Twin y vinculada con el colectivo PC Music, desafió sonidos y estructuras mucho más allá de la alteración de un pitch. Catalogar su disco ‘Oil of Every Pearl’s Un-Insides‘, su gran obra maestra, como hyper pop sería trágicamente reduccionista, aunque el hyper pop tal y como lo conocemos no existiría sin Sophie.

Que una artista con tanta proyección de futuro falleciera en tan desafortunadas circunstancias, por una absurda caída, es algo que los seguidores del pop nunca podremos superar. Cuando una pionera fallece a los 34 años, uno no puede dejar de preguntarse qué habría sido capaz de hacer a los 40, a los 50 o a los 60 años. Nunca lo sabremos, pero sí podemos atender a un disco que estaba terminando y que estaba conceptualizando, según el relato de su hermano Benny Long, su mánager en el estudio y colaborador puntual. Ha sido su familia quien ha culminado este disco, que se ha ido pinchando varias veces a gente como AG Cook, director de PC Music, Charli xcx o EASYFUN, a medida que se iba completando junto a sus colaboradores originales.

- Publicidad -

‘Sophie’ no es el álbum que seguramente imaginabas como sucesor de «Oil». No es un álbum más extremo ni arriesgado ni avanzado. Es un álbum muy diferente, dividido en 4 secciones de manera clarísima, algo que no es del todo ajeno al universo PC Music. Recordemos que ‘Harlecore’ de Danny L Harle se inspiró el mismo año en que fallecía Sophie en cuatro salas imaginarias de un festival, en cada una de las cuales pinchaba un DJ fantástico: uno hardcore, otro rap, otro ambient y otro deconstruyendo bandas sonoras.

Si en aquel trabajo las partes estaban plenamente integradas, aquí aparecen plenamente separadas. El álbum comienza con ambient y spoken-word, continúa con hyper pop, sigue con techno y hardcore y termina con algunas de las piezas más pop que jamás hayas oído a Sophie. Por si queda alguna duda, en un imprescindible reportaje realizado por NPR, la hermana de Sophie, Emily Long, explica que la artista se refería a este trabajo como «su disco de pop», aunque fuera «lo que ella entendía por pop, tratando de hacerlo accesible para todo el mundo».

- Publicidad -

La parte ambient es un claro «grower» aunque solo sea porque una intro llamada ‘The Full Horror’ -que incluye el sonido de unos perros que asustaron a Sophie un día que se quedó encerrada ensayando en un almacén- ya solo puede sonarnos a su muerte. Lo mismo que sucede con algunos recitados de ‘The Dome’s Protection’ con Nina Kraviz, cuando escuchamos cosas como «el mundo por conocer se desvanece de tus manos» o «la conciencia humana es algo muy extraño y precioso». Peor encaje tiene entre ellas una pista trap como ‘Rawwwwww’, aunque lo más desconcertante de ‘Sophie’ es lo que algunas canciones asustan por su convencionalismo.

Es el caso de ‘Exhilarate’ con Bibi Bourelly, que suena como una canción escrita por Sia para Beyoncé. Para la Beyoncé de 2013. Hay quien bromea sobre si esta es la canción en la que Sophie trabajó junto a Rihanna en el estudio dejando esta histórica foto, y la familia no puede ni confirmarlo ni desmentirlo. Lo evidente es que es muestra de otra Sophie que, en la ciudad de Los Ángeles, estaba tratando de adaptarse al funcionamiento de la industria. Cecile Believe, a quien encontramos en ‘My Forever’, asegura que la productora quería explorar esa vertiente más tradicional de juntar a un vocalista diciendo algunas líneas con un beatmaker y después pasarle el resultado a un artista grande.

Mucho más jugoso es el single ‘Reason Why’ con Kim Petras y BC Kingdom, una convivencia de voces adulteradas y sin adulterar que junto a los beats de Sophie deja un sinfín de ganchos de excelente factura que se clavan a tu cerebro al instante. Encabeza esa parte más hyper pop en la que también destacan ‘Live In My Truth’ y sobre todo ‘Why Lies’, el tema de BC Kingdom con LIZ, ciertamente puro pop. Como al final ‘Always and Forever’ con una Hannah Diamond en su registro más angelical.

Algo que choca con un tramo central más techno inspirado en Berlín y que Sophie soñaba con presentar en Ibiza. Hablamos de pistas como ‘Berlin Nightmare’ o ‘Gallop’, con la que fue su novia Evita Manji, integradas las unas en las otras, hasta el punto de que es difícil pensar que la artista y productora no las tuviera así de bien atadas en su cabeza. Irónicamente, una de las que termina siendo más saltarinas recibe el título de ‘Do You Wanna Be Alive?’.

Sophie trabajó en «cientos de canciones que no han salido», muchas de las cuales llegó a pinchar o se han filtrado de una manera o de otra, pero se asegura que este es el único álbum póstumo que se va a construir porque es el que ella misma dejó casi perfilado. Quizá después salga alguna producción suelta, o quizá no. La gente puede ser tan agresiva y desagradable que Evita Manji ha llegado a declarar que está intentando evitar leer opiniones, sobre todo las de la gente que se pregunta si la artista hubiera querido este lanzamiento o no lo hubiera querido en absoluto.

Cómo habría acabado Sophie estas grabaciones, si alguna iba a tener un cambio más extremo o no, como la final ‘Love Me Off Earth’, que comienza sonando demasiado a Caribou, pero luego cambia, es algo que ya no averiguaremos. Su familia es honesta al afirmar que como artista solo consideraba una canción terminada cuando llegaba la fecha de tener que publicarla. Lo seguro es que el nombre del disco, ‘Sophie’, está lleno de simbología. Parece querernos decir que no era solo la productora experimental que encontramos en «Oil». Estaba dispuesta a ser una autora de pop comercial, una autora de ambient, incluso de bandas sonoras, o una DJ de techno. Precisamente una de las cosas que más le interesaba en los últimos tiempos era borrar las fronteras entre el estudio, el live y las sesiones de DJ’s y esa es una de las ideas detrás de estos 4 actos diferenciados. Que Sophie podía ser todas esas cosas, más las que aguardaran en el futuro.