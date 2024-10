La Femme vuelven con conciertos en Madrid y Barcelona

La Femme acaban de anunciar que volverán a España en 2025 con dos conciertos en los que presentarán su nuevo disco. ‘Rock Machine’ estará disponible a partir del 11 de octubre y podrás experimentarlo en directo en Barcelona y Madrid.

De esta forma, La Femme estarán en la sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 20 de mayo y en La Riviera de Madrid al día siguiente, el 21 de mayo. Las entradas saldrán a la venta el lunes 7 de octubre a las 10h, tanto en la web de Live Nation como en Ticketmaster, con precios desde los 27 euros.

Además, habrá una preventa para los usuarios registrados en Live Nation y para aquellos clientes de Santander SMusic, a partir del 4 de octubre a las 10h.

El próximo disco de La Femme, ya el sexto, volverá a los inicios new wave de la banda y será completamente en inglés. Por el momento, hay disponibles tres singles: la yeyé ‘Ciao Paris’, ‘Clover Paradise’ y la nostálgica ‘Love Is Over’, la más reciente de las tres.

También han dado detalles sobre las canciones ‘Venus’, descrita como una «fusión entre The Velvet Underground y The Mamas and the Papas», y ‘Sweet Babe’, con un toque de electrónica.