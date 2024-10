Jalen Ngonda es lo mejor que le ha pasado al soul del siglo XXI

«Ya no se hace música como antes». No es difícil escuchar esta frase entre los melómanos más nostálgicos. Está claro que no conocen a Jalen Ngonda. El compositor y cantante de 30 años tiene una de las voces más magnéticas e interesantes de este siglo y lo único que sale de ella son temazos de soul contemporáneo. Una combinación que no puede decepcionar.

Recrear los sonidos del pasado es algo delicado, normalmente sin punto medio. Así tenemos ejemplos muy malos, como el de Greta Van Fleet, y muy buenos, como The Lemon Twigs. Ngonda pertenece al último grupo, demostrando un talento natural para el R&B clásico, el soul y el funk, a los que no puede evitar añadir su toque personal. Elton John ya se fijó en él el año pasado, describiéndolo como «puro ALMA» y vaticinándole un brillante futuro.

Los primeros nombres que se te vienen a la cabeza al escuchar ‘If You Don’t Want My Love’, el tema que le dio su primer hit viral, son Stevie Wonder, Smokey Robinson o incluso Marvin Gaye. Por otro lado, pese a ser una de las canciones menos reproducidas del disco ‘Come Around and Love Me’, tampoco falta la magia en ‘Lost’, un tema que está pidiendo convertirse en un sample pero ya.

Su andrógina voz también desprende emoción en su último single, ‘Anyone In Love’. Desde su sello independiente, Daptone Records, han asegurado que Ngonda está listo para lanzar su próximo disco. Desde aquí lo esperamos con los brazos abiertos.