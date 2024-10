RFTW: Caribou, The Smile, Varry Brava, Cariño, GY!BE, León Benavente…

Hoy 4 de octubre lanzan nuevo álbum Coldplay, The Smile, León Benavente, Godspeed You! Black Emperor, Caribou, Biznaga, Geordie Greep, ex-integrante de black midi, en la foto; Varry Brava, Leon Bridges, Paula Koops, A Place to Bury Strangers, ORTIGA, Kokoshca, yune pinku o FINNEAS. También se editan el nuevo EP de Maya Hawke y la banda sonora de ‘Joker: Folie à deux’ de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, ya que la película llega a los cines hoy.

De película es también el single de Amaia, inspirado en Marisol, y sorprendente es igualmente la unión de Martin, Juanjo e Hidrogenesse en ‘El destello’.

Son dos de los singles destacados de hoy. En el apartado nacional también hay que comentar los nuevos lanzamientos de Cariño, Angeladorrrm, Rebe con Otro, Vicente Calderón con Niña Polaca, Fin del mundo con Eterna inocencia, pablopablo con Helado Negro o Travis Birds adaptando ‘Stand By Me’ al español.

Mirando más allá de nuestras fronteras, anuncian nuevo álbum Circa Waves, Ela Minus o The Weather Station, y editan single también Waxahatchee, Confidence Man, Allie X, Loyal Lobos, Rachel Chinouriri con Cat Burns, Mount Eerie, Victoria Monét, Maren o Nate Smith con Avril Lavigne.

Entre las curiosidades, Beverly Glenn-Copeland y Sam Smith se unen en una versión de ‘Ever New’. Y, entre los artistas a descubrir os recomendamos a la sueca estraden y también a Medium Build, Chloe Slater, HNE o Mocho gris.