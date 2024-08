«Godspeed» titulan su nuevo álbum con las víctimas de Gaza

Godspeed You! Black Emperor siguen siendo uno de los más importantes exponentes del post-rock. Especialmente su impresionante disco del año 2000, ‘Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven’, uno de los mejores del siglo XXI, fue decisivo en la definición definitiva del género, tras precedentes como su debut, Mogwai o incluso aquellos discos raros de Talk Talk.

Su nuevo álbum llegará el 4 de octubre, ya podemos escuchar el tema final, el instrumental de casi 7 minutos ‘Grey Rubble – Green Shoots’, aunque la noticia principal es el nombre que le han dado al conjunto. ‘No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead’ será el «no título» que hace clara referencia al número de muertos palestinos que había en Gaza a fecha de 13 de febrero. Suponemos que cuando terminaban de grabar este álbum. Hoy son más de 40.000.

La música del grupo siempre había sonado a lo más desolado del mundo, por lo que no son necesarias las explicaciones. Aun así el grupo ha compartido uno de sus comunicados explicando las dos partes del título: “No hay título porque ¿qué gestos pueden tener sentido mientras pequeños cuerpos están cayendo? ¿En qué contexto? ¿Qué melodía rota? Después, un recuento y una fecha para marcar un punto en la línea, el proceso negativo, la pila creciente».