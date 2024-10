Mariah Carey recupera ‘We Belong Together’ para los AMA’s

Esta noche se ha celebrado una gala especial de 50 aniversario de los American Music Awards, en la que ha actuado gente como Stray Kids y Smokey Robinson. La gran protagonista ha sido Mariah Carey, que tras unas líneas de ‘Don’t Forget About Us’, ha interpretado su gran hit de los 2000 ‘We Belong Together’ delante de una M gigante.

La actuación ha sido muy sencilla, dejando todo el protagonismo a la canción, que varios jóvenes entre el público coreaban de pe a pa. Mariah no ha decepcionado en su interpretación vocal, grito final incluido.

‘The Emantipation of Mimi’, que fue su gran comeback, va a cumplir 20 años en abril de 2025 y Mariah Carey también ha hablado con Billboard de cómo ‘We Belong Together’ terminó siendo considerado el gran hit de los 2000 en Estados Unidos.

Por otro lado, se acerca el momento favorito de Mariah Carey del año: ese en que ‘All I Want for Christmas Is You’ regresa a las listas… aunque aún no ha llegado. Pacientemente, hace unos días ha posteado en redes: TODAVÍA NO.





To those asking…. Not yet!!! pic.twitter.com/CCejJcDjDs — Mariah Carey (@MariahCarey) October 2, 2024