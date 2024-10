Fallece Cissy Houston, madre de Whitney Houston

Cissy Houston, cantante ganadora de varios Grammys y madre de Whitney Houston, ha fallecido a los 91 años, ha confirmado su familia al Associated Press. Houston padecía Alzhéimer.

Cissy Houston empezó su carrera musical en 1938, a los 5 años, como miembro del grupo de góspel Drinkard Singers (su nombre real era Emily Drinkard), integrado por ella y sus hermanos. En los 60, Cissy fundó el grupo vocal Sweet Inspirations con Doris Troy y Dee Dee Warwick (Cissy era tía de Dionne Warwick y de Dee Dee), mientras estaba embarazada de Whitney Houston.

- Publicidad -

Las Sweet Inspirations, que tras su fichaje en Atlantic pasaron a ser un sexteto formado también por Sylvia Shemwell, Estelle Brown y Myrna Smith, cantaron coros para artistas como Otis Redding o Dusty Springfield. Entre sus trabajos destacados se encuentran sus coros en ‘Brown Eyed Girl’ de Van Morrison y en ‘Ain’t No Way’ de Aretha Franklin. También cantaron en ‘Burning of the Midnight Lamp’ de The Jimi Hendrix Experience.

Las Sweet Inspirations cantaron asimismo con Elvis Presley, y la última actuación de su carrera fue junto al Rey del Rock en Las Vegas, en 1969. ‘(Gotta Find) A Brand New Lover’, una de las últimas grabaciones de las Sweet Inspirations, se convirtió en su mayor éxito.

- Publicidad -

En solitario, Cissy cantó la grabación original de ‘Midnight Train to Georgia’ en 1972 y en discos de Bette Midler, Burt Bacharach o Linda Rondstadt. Además, fue la directora de coro de su iglesia y actuó en diversos clubs de Nueva York; su hija Whitney empezó a cantar a los 5 años haciendo coros en la banda su madre. Cissy ganó sus Grammys ya en los años 90, con Whitney convertida en superestrella global, el primero en 1997 y el segundo en 1998. Con Whitney colaboró en la banda sonora de ‘The Preacher’s Wife’, cantando ‘The Lord is My Shepherd’.

A los 85 años, Cissy participó en el documental ‘Whitney‘ (2018), donde habló de su relación con su hija, fallecida en 2012. Una de sus últimas actuaciones en directo fue en tributo a su hija, junto a Aretha Franklin.