‘Parkour’ es el nuevo «tiro» de Kokoshca

Esta semana se publica el nuevo disco de Kokoshca. Se llama ‘La juventud’, habla con gracejo, ironía y resignación -todo a la vez- sobre el paso de los años, y ha venido presentado por singles como ‘Mi barrio’, ‘Huella de ti’ o la propia canción titular.

La última pista del que es ya su octavo álbum, ‘Es una suerte’, es especialmente recomendable por toda su épica contenida, aunque de momento vamos a seleccionar ‘Parkour’ como Canción del Día por la pegada que tiene.

- Publicidad -

El focus track de ‘La juventud’ de cara a las playlists del que fue su día salida, es un nuevo tiro que se suma a otros clásicos del grupo como ‘No volveré’, ‘La fuerza’ o ‘Te sigo esperando’. Y lo de tiro no es, en este caso, en sentido figurado: una de sus frases más sonoras es “últimamente no estoy fino, necesito un tiro, ¡necesito un tiro!”.

‘Parkour’ es una canción de rock urbano, con un punto de bubblegum en coros y melodía, sobre todo cuando en su puente final, presume de una vida llevada a cabo a contracorriente: «vas por la vida boca abajo y así me encuentras tú, haciendo parkour / siempre voy haciendo parkour». Antes, el estribillo también se había jactado de no haber escogido «el camino más recto» y de no haber sucumbido a las presiones del «capitalismo».

- Publicidad -

Kokoshca actúan este 11 de octubre en León y el 12 de octubre en Oviedo. Después aguardan Bilbao, Vigo, Santiago, Donosti, Santander, Valencia, Madrid, Granada, Sevilla, Zaragoza y Barcelona. Detalles, en su página web.



Lo mejor del mes: