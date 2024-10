Taylor Swift lidera las nominaciones de los MTV EMA’s 2024

El próximo 10 de noviembre se celebra en Manchester una nueva edición de los MTV European Music Awards. Como es habitual en los últimos tiempos, Taylor Swift lidera las nominaciones con 7 candidaturas.

Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, con 5 nominaciones cada una, son las siguientes. Es curiosa la nueva elección de Taylor Swift por liderar las nominaciones, cuando las críticas de ‘The Tortured Poet’s Department’ han sido encontradas y sus singles están teniendo un impacto limitado. MTV parece estar reconociendo más bien al disco más vendido de 2024, que sí es el de Taylor. De hecho, a Swift se le ha escapado la nominación a Canción del Año, y esa es casi la noticia de todo esto.

Como para recalcar que no siempre se premie a los mismos, la organización parece obligada a apuntar que hay 19 artistas nominados por primera vez. Entre ellos están Kehlani y Tinashe en la categoría «Mejor Artista R&B», Disclosure y Fred Again.. en «Mejor Artista de Música Electrónica», Fontaines D.C. en «Mejor Artista Alternativo», The Last Dinner Party en «Mejor Artista Revelación» y Jimin de BTS en «Mejor Artista K-Pop».

Por otro lado, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, Lola Indigo y Mikel Izal pueden hacerse este año con el premio a «Mejor Artista Español».

MEJOR CANCION

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – TEXAS HOLD ‘EM

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso

MEJOR ARTISTA

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA REVELACION

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

MEJOR ARTISTA AFROBEAT

Asake

Ayra Starr

Burna Boy

Rema

Tems

Tyla

MEJOR ARTISTA LATINO

Anitta

Bad Bunny

KAROL G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

Fontaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR ACTUACIÓN EN DIRECTO

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

MEJORES FANS

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA DE REINO UNIDO E IRLANDA

Central Cee

Charli xcx

Chase & Status

Dua Lipa

Hozier

RAYE

MEJOR VÍDEO

Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love)

Charli xcx – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

MEJOR COLABORACIÓN

Charli xcx & Billie Eilish – Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

LISA ft. Rosalía – NEW WOMAN

Peso Pluma, Anitta – BELLAKEO

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli xcx

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

MEJOR ARTISTA ROCK

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

MEJOR ARTISTA K-POP

Jimin

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

MEJOR ARTISTA DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

MEJOR ARTISTA R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

USHER

Victoria Monét

MEJOR PUSH

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

Teddy Swims

The Warning

Victoria Monét

MEJOR ARTISTA ESPAÑOL

Ana Mena

Belén Aguilera

Dani Fernández

Lola Indigo

Mikel Izal

MEJOR ARTISTA ESTADOUNIDENSE

Ariana Grande

Beyoncé

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift