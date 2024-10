James Blunt se cambiará el nombre si su debut vuelve al Nº1

‘Back To Bedlam’, el primer álbum de James Blunt, fue el disco más vendido de 2005 en todo el mundo gracias a ‘You’re Beautiful’. Casi 20 años después, Blunt ha tenido la idea más loca de su carrera. Si la reedición por el 20 aniversario del disco llega al número 1 otra vez, el británico se cambiará el nombre a lo que han decidido sus fans: Blunty McBluntface.

«Si llega al número uno, he firmado para cambiar mi nombre a lo que sea que quiera el público», declaraba en Radio X el cantante. Este también juró que lo haría «por mi vida y por la vida de mi único fan, Brian de Glasgow». De esta manera, Blunt decidió que el nombre se elegiría por el mayor número de likes.

Este anunció la campaña con un humorístico vídeo en X: «¿Quieres arruinarme la vida?», comenzaba. «Comenta tu sugerencia de nombre y la que más likes tenga gana». Ahora, ya hay un ganador.

En un nuevo vídeo, Blunt entra a las oficinas de Warner Music y al ser preguntado por su nombre empieza a recitar las opciones más populares de los fans, tales como Jimmy Spliff, Blames Junt, Divock Origi o James Cucking Funt, antes de revelar la definitiva: Blunty McBluntface.

Suponemos que Blunt se refiere a cambiar su nombre artístico, y no legal. De todas formas, si ‘Back To Bedlam’ vuelve al número 1 todos estos años después gracias a esta estrategia de marketing, será algo totalmente inaudito.

Wanna ruin my life? I'm legally changing my name if "Back to Bedlam" 20th Anniversary Edition reaches No.1. Comment your name suggestions below, and the most-liked comment wins. #jameswho pic.twitter.com/LOxLggNt5q

The people have spoken – if the 20th Anniversary Edition of Back to Bedlam is Number 1 next Friday, my new name will legally be… pic.twitter.com/CoMsjFJpy8

— James Blunt (@JamesBlunt) October 11, 2024