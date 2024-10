La ausencia de mujeres en el cartel de Viña Rock 2025

Viña Rock ha revelado el cartel de su edición de 2025, que se ha quedado lejos de ser igualitario, como si no hubiera rockeras en España, en ningún lado. De 35 nombres confirmados, solo cuatro son mujeres, estas son, Xana Lavey, cantante de Mägo de Oz; María José Luna, cantante de Califato 3/4; Grex y Maria Astallé, que toca el trombón en Ítaca Band.

Mägo de Oz es el único cabeza de cartel con al menos una mujer en sus filas. La mayoría de confirmaciones se compone de grupos compuestos exclusivamente por integrantes masculinos. Algunos incluyen una decena de ellos, como La Raíz; otros son cuartetos, como Boikot; otros dúos, como La Élite, y otros solistas, como Bejo. Y no, La Sra Tomasa no es una mujer.

Talco, Los De Marras, Porretas, The Tyets, Kaos Urbano, Sínkope, El Niño de la Hipoteca, Me Fritos & the Gimme Cheetos, Figa Flawas o Blake se encuentran también entre los artistas confirmados en Viña Rock 2025; en ninguno de ellos figura una mujer.

ToteKing, Juancho Marqués o Jarfaiter aparecen en las últimas líneas del cartel de Viña Rock 2025, que se celebra del 1 al 3 de mayo en Villarrobledo, Albacete. El festival promete más confirmaciones, aunque la ausencia de mujeres en el avance -que es generoso en nombres- salta a la vista.

El vacío de nombres femeninos en el programa de Viña Rock ha llamado la atención de grupos como Pipiolas, que en X se preguntan si esta ausencia se debe a «misoginia o a alergia a las mujeres». Nerea Santotomás, de la banda BRAVA, pide tocar en el festival porque en el cartel «falta coño». Y ha añadido: «Y dejad de decirme que no me queje de la escasa presencia femenina en los festivales, que así no me van a contratar… CHORPRECHA CHICOS, YA NO NOS CONTRATAN. Ni a mí ni a mis compañeras».