Godspeed You! Black Emperor anuncia gira en España en 2025

Godspeed You! Black Emperor ha anunciado tres conciertos en España que tendrán lugar en marzo de 2025, en presentación de su nuevo disco, ‘NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD‘.

Las fechas sitúan a la banda canadiense de post-rock el 3 de marzo en Madrid, el 4 de marzo en Bilbao, y el 5 de marzo en Barcelona. Las entradas están a la venta ya en la web de Aloud Music.

‘NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD’ es otro trabajo notable de Godspeed You! Black Emperor. Su título alude a las víctimas de Gaza. En palabras de nuestra colaboradora, Mireia Pería, «el asco moral que genera el genocidio en Gaza se plasma en este nuevo disco de los canadienses… pero no es un disco eminentemente triste ni particularmente furioso, sino que, a ratos, parece querer reflejar la parálisis que genera tanto horror».