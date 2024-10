15 artistas españoles que han triunfado fuera

Dedicamos el nuevo episodio de ALGO CAMBIÓ…, el podcast que JENESAISPOP realiza junto a Fundación SGAE, a hablar de artistas españoles cuyo éxito ha llegado más allá de nuestras fronteras. Últimamente se ha hablado mucho de la internacionalización del repertorio de Rosalía tras fichar por la división internacional de Sony o de artistas presentes en el top 500 de Spotify como Quevedo y Rels B. Este último actuó en el Foro Sol de México para 65.000 personas, antes de hacerlo en España. Pero hubo precedentes, como el de Mónica Naranjo, que arrasó en este mismo lugar antes de en el propio.

Sonados fueron los casos de Raphael o Julio Iglesias. El modo en que este penetró en el mercado estadounidense fue analizado en el libro ‘HEY!’ de Hans Laguna. Muy diferente fue el caso de su hijo Enrique Iglesias, que arrasó antes del huracán latino y la música en español, en plena hecatombe 11-S.

Mecano tradujeron sus canciones al italiano o al francés, Luz Casal también llevó su éxito al país galo de la mano de Almodóvar, y Héroes del Silencio aún suenan en Alemania con ‘Entre dos tierras’. Todos sabemos que Alejandro Sanz y Pablo Alborán han llevado su éxito a países hispanohablantes, pero menos conocidos son los casos de Jarabe de Palo y Rosana, que lograron discos de platino en Italia y colaron su música en las emisoras de otros países de la Europa continental, además de en Latinoamérica.

Porque no solo son importantes las listas sino también la cultura de salas a escala internacional, visitan el podcast Hinds, que como siempre van a presentar su nuevo álbum por todo el mundo. Junto a Carlota Cossials y Ana Perrote, recordamos cómo asaltaron Reino Unido con su debut ‘Leave Me Alone’ y cómo lo llevaron a otros territorios tan complicados como Estados Unidos o la Europa continental. No obstante, el grupo puntualiza que tiene el mismo número de fans en España que en otros lugares. «Se nos pone el apellido de que «triunfamos más fuera que dentro», y nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre es que el mundo es muy grande. Tocamos las mismas veces en Madrid y Barcelona, que en Nueva York. Lo que pasa es que vamos muchas veces a Nueva York, a Londres o a Berlín. Pero porque nos preocupamos de tener un gran jardín».

No siempre ha sido un camino de rosas. En Japón y tras la pandemia, tendrán que volver a empezar de cero tras haber perdido un Fuji Rock. «Tienes que plantar semillas en territorios de todo el planeta y si no las riegas se te mueren», indica Cossials. «Los gastos de ir a Japón son muy altos». De hecho, durante el confinamiento, Hinds han estado cerca de morir como banda. «Este disco es un renacer. A nivel interno. A nivel estilo no se ha notado tanto pero al ver la muerte tan de cerca, cada mañana que tenemos una promo, una entrevista o un podcast lo hemos cogido con muchas ganas. La pandemia nos pegó fuerte».

Ahora el dúo está entusiasmado por la recepción de su nuevo álbum, el notable ‘Viva Hinds’, tras varias eras recibiendo «hate». «Ahora estamos recibiendo mucho amor, pero todos los palos y hostias nos los hemos comido aquí (en España)».

Por su música, es cierto que se sienten más cercanas a la escena anglosajona. En su disco colaboran Beck o Grian Chatten de Fontaines DC, no artistas nacionales. «Nadie se atreve a ser nuestro amigo», bromean. «Rara vez encontramos una entrevista de un grupo de nuestro tamaño en que nos mencionen, únicamente los grupos de chicas». Cossials pone como ejemplos a Ginebras, shego y un tuit de Arde Bogotá que decía «ánimo, chicas». «Pero creo que nos referencian por motivos políticos, por el sexismo, al nivel de mujeres, por lo que hemos hecho para tener un lugar equitativo en la industria musical. Pero rara vez a un jambo que esté a nuestro nivel oirás decir «me encantan las Hinds». Sin politizar que somos internacionales o que somos chicas. No le gustamos a nadie», vuelven a bromear.

Y subrayan que eso solo pasa en España: «A los propios Fontaines se les cae la baba con nosotras. No vamos a ponernos a fardar pero en la industria fuera se nos quiere y se nos respeta mucho», puntualiza Perrote. «Yo no me cambio por nadie y me encanta ser de aquí y haber cambiado la escena española, pero si hubiéramos sido una banda sin el cariño internacional… Aquí hemos tardado 3 discos en que se nos empiece a respetar y a tratar un poco bien».

En la última parte del podcast, Luis Gómez, jefe de socios de SGAE, nos habla de su experiencia con Mecano o Quevedo, y nos da otros nombres que han dejado ingresos voluminosos, como el de los metaleros Crisix, que tienen público en Colombia o Francia o Álvaro Soler. Además, nos revela qué territorio es el más apetecible para los autores españoles por ser en el que más se recauda. SPOILER: no es México.