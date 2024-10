Tyler, the Creator presenta nueva era: ‘CHROMOKOPIA’

Tyler, the Creator ha mostrado un nuevo avance musical de lo que parece ser su próximo proyecto, junto con un corto titulado ‘ST. CHROMA’. Todo parece indicar que su próximo disco se va a llamar ‘CHROMAKOPIA’.

No escuchábamos nada nuevo del artista californiano desde el lanzamiento de ‘Call Me If You Get Lost’ en 2021 y de su edición deluxe, en marzo del año pasado. Lo que podemos sacar del nuevo avance es que Tyler se va a adentrar en otra etapa experimental.

Podemos escucharle rapear en susurros en un beat compuesto principalmente por una marcha militar, que a su vez conecta directamente con la parte visual. En ella, dirige un grupo de personas en traje hacia un contenedor en el que se puede leer la palabra ‘CHROMAKOPIA’ pintada. Poco a poco, la música gira hacia un registro soul o R&B más ligero en el que aparecen diferentes voces. Sin duda, dejándonos con ganas de más.

Una de estas voces sería la de Daniel Caesar, que ha revelado su aparición en las Stories de Instagram: «Hice algunas voces para esto, estoy muy orgulloso. No puedo esperar a que escuchéis el disco completo», ha publicado. En la recta final del vídeo, y con todas las personas metidas dentro, alguien presiona un detonador y vuela el contenedor por los aires. Así, el vídeo pasa de blanco y negro a color.