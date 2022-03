Tyler the Creator, harto de esperar por una cita, en su single con Nigo

Mientras suma 500 millones de streamings de la estupenda ‘EARFQUAKE’, suponiendo el mayor éxito de su carrera, Tyler, the Creator no para quieto. Esta semana se ha sumado al disco del diseñador, director creativo de Kenzo, DJ y productor Nigo, ‘I Know Nigo’. En concreto, aparece en el freestyle que abre el álbum y en el tema que lo cierra. Para este último, ‘Come On, Let’s Go’, ha hecho un vídeo tan divertido como la propia canción.

Hubo un grupo de Facebook titulado algo así como «Meterse en la ducha a la hora a la que has quedado». Pues bien, ‘Come On, Let’s Go’ es un alegato contra esta gente, realizado obviamente desde el humor. Tyler, the Creator llama a su chica desde el portal de su casa, pero ella todavía no está lista.

«Me dijiste que tardarías 5 minutos, hace más de 12 minutos» y «Puntual es mi verdadero nombre, pero «a en punto» no es algo que esté en tu vocabulario» son algunas de sus frases. Además de «esperando hasta el último minuto por tu maldito pelo / deja de jugar conmigo, tía / y que ese culo baje ya las escaleras». La producción de la canción fomenta la tesis del humor en esta bronca, toda tensión.

El breve videoclip, con el colorido habitual en los vídeos del autor de ‘IGOR’, escenifica todo este esperar, mostrando a Tyler, the Creator desesperado y enfadado. Y a juzgar por sus uñas pintadas y el tiempo que lleva tal tarea, no parece que haya connotaciones de género en su propuesta. Aunque tampoco verdad en esa línea de la canción en la que asegura que él ha tardado 20 minutos en arreglarse. No hay más que verle.

A modo de curiosidad, también hay un cameo de Pharrell Williams, justo cuando nos preguntábamos en qué andaba. Y es que aparte de en ‘MOTOMAMI‘, el miembro de The Neptunes es otro de los invitados del disco, al igual que Kid Cudi, Pop Smoke, Pusha T, Lil Uzi Vert y Teriyaki Boyz.