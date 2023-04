Por qué el deluxe de Tyler, The Creator sí merece la pena

En una época en la que las versiones deluxe o extendidas de los discos son lanzadas como churros y normalmente de forma innecesaria, Tyler, The Creator lanza el primer deluxe de su carrera y demuestra que es posible hacer una versión extendida significativa. Tanto, que algunas son hasta mejores que las del proyecto original.

Los siete nuevos temas de ‘CALL ME IF YOU GET LOST: THE ESTATE SALE’, más que como un puñado de simples descartes, se sienten como un añadido canónico a la discografía de Tyler. Las canciones fueron creadas al mismo tiempo que las del tracklist original, pero se sienten como algo creado posteriormente ya que, al menos en tres de ellas, el artista estadounidense está más reflexivo que nunca.

En ‘WHAT A DAY’, producida por Madlib, Tyler enumera todo lo que ha hecho y lo que no, aborda el hecho de que su quinto disco (‘Flower Boy’) es el momento en el que su carrera nunca volvió a ser la misma y empieza a pensar sobre su futuro («Con miedo a tener hijos, porque me gusta mi espacio»). Y es que ‘THE ESTATE SALE’ es un tira y afloja continuo en el que Tyler se dirige a menudo a su pasado para encaminar su futuro.

‘HEAVEN TO ME’, con una base de Kanye, sigue esta misma estela. En el primer verso el artista de 32 años rapea sobre su presente, mientras que en el segundo lo hace sobre su futuro con cuarenta años («El lago se calienta por el radiante sol/La madre de mis hijos y mi hija son perseguidos por mi hijo»). Por último, Tyler cierra el círculo con un nostálgico tercer verso en el que relata sus vivencias con diecisiete años junto a sus amigos de Odd Future, antes de lanzar ‘Bastard’, su primera mixtape.

Tras la melódica ‘WHARF TALK’ con ASAP Rocky, la canción favorita de Tyler «de toda la era ‘CALL ME IF YOU GET LOST’«, y la bailonga ‘BOYFRIEND, GIRLFRIEND’, el colofón final llega con la que se ha convertido instantáneamente en una de las mejores canciones de Tyler, The Creator. Comenzando por el carismático ‘excusez-moi’ de DJ Drama, ‘SORRY NOT SORRY’ se trata de un momento definitivo en la carrera de Tyler y muestra a este pidiendo perdón, a veces de forma sentida y otras irónicamente, a su familia, amigos, fans, exparejas… Y no deja títere con cabeza.

Hay demasiadas líneas destacables, como cuando recrimina a sus fans que quieran conocer detalles de su vida personal («Doy suficiente con mi arte, conoce tu lugar») o los momentos en los que Tyler es la versión más real de sí mismo («Perdón por no conocer tus pronombres/No pretendo ofender/Pero joder, nos acabamos de conocer, cálmate»). Sin embargo, ‘SORRY NOT SORRY’ no puede ser entendida del todo sin el videoclip que la acompaña.

El vídeo abre con un grupo de personas entrando a una mini sala de cine, las cuales representan a los destinatarios de las disculpas del rapero. El clip muestra un plano general con todos los Tyler que conocemos: el de ‘IGOR’ con su peluca, el de ‘Cherry Bomb’ con su icónica máscara, o el de ‘Wolf’ con su camisa de rayas… Cuando el Tyler actual pronuncia las dos palabras que dedica a sus haters y que terminan el tema («Fuck ‘em»), el vídeo corta a un plano de uno de ellos matando a puñetazos al Tyler actual y, de esta manera, poniendo fin a la era de ‘CALL ME IF YOU GET LOST’.