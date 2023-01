A$AP Rocky acaba de lanzar el anticipado primer single de su próximo álbum, la consciente ‘Same Problems?’. El nuevo tema de Rocky estaba planeado para lanzarse el pasado viernes 13, pero ha acabado llegando esta misma tarde. El track incluye voces adicionales de Lil Yachty y Miguel, además de estar coescrita por Tyler, the Creator y Thundercat y producida por el mismísimo A$AP Rocky.

No es la primera vez que escuchamos la canción, ya que el de Harlem ya la cantó en un directo para Amazon Music celebrado el pasado 9 de diciembre. En el show, el tema fue dedicado a todos los raperos fallecidos por causas relacionadas con las armas o con las drogas, mostrando fotografías de artistas como Takeoff, Juice WRLD o The Notorious B.I.G.. Además, en la misma actuación Rocky reveló que había terminado su próximo disco, llamado ‘Don’t Be Dumb’, aunque todavía no hay ninguna fecha de salida.

«¿Cuántos problemas se resuelven? ¿Soy un producto de las cosas que he visto?», canta el rapero en su último y reflexivo single. Recientemente, A$AP Rocky también lanzó los temas ‘Shittin’ Me’ y ‘D.M.B.’. Además, este último llegaba con un videoclip protagonizado por Rihanna, pareja de Rocky.

