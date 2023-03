Tyler, the Creator anuncia ‘THE ESTATE SALE’ y lanza primer adelanto

Tyler, the Creator ha anunciado por sorpresa el lanzamiento de una nueva colección de canciones este viernes. ‘CALL ME IF YOU GET LOST: THE ESTATE SALE’ actuaría como la versión deluxe del último disco de Tyler, siendo la primera vez que el artista estadounidense lanza un proyecto compuesto por descartes. ‘DOGTOOTH’ es el primer adelanto y ya está disponible, junto con un videoclip dirigido por el propio Tyler.

Tyler Okonma ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales, explicando que su último LP «era el primer disco que hice con muchas canciones que no llegaron a la versión final»: «Algunas de esas canciones me gustan mucho y sabía que nunca verían la luz del día, así que he decidido lanzar algunas de ellas», ha contado el autor de ‘IGOR’ en su Twitter. Todavía se desconoce cuántas canciones nuevas contendrá el proyecto.

‘DOGTOOTH’ se trata de un rap que continúa la línea veraniega y despreocupada del disco original e incluso mantiene la presencia de DJ Drama como maestro de ceremonias. El último single con Tyler, the Creator fue ‘Cash In Cash Out’, con la autoría de Pharrell Williams y la colaboración de 21 Savage. ‘CALL ME IF YOU GET LOST: THE ESTATE SALE’ estará disponible este viernes 31 de marzo.

CALL ME IF YOU GET LOST WAS THE FIRST ALBUM I MADE WITH ALOT OF SONGS THAT DIDNT MAKE THE FINAL CUT. SOME OF THOSE SONGS I REALLY LOVE, AND KNEW THEY WOULD NEVER SEE THE LIGHT OF DAY, SO IVE DECIDED TO PUT A FEW OF THEM OUT. — T (@tylerthecreator) March 27, 2023

