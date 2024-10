Ethel Cain lamenta que sus fans se la tomen «a broma»

Ethel Cain, una de las artistas revelación de 2022 gracias a su debut, ‘Preacher’s Daughter‘ (2022), ha acudido a Tumblr para denunciar la manera en que sus fans se toman «a broma» todo lo que hace, un problema que, según ella, afecta a otros artistas de distintas disciplinas. En sus palabras, el mundo vive una «epidemia de la ironía» que está permitiendo que nadie se tome ya nada en serio, mucho menos una obra musical.

En un post ya borrado, Ethel -cuyo nombre real es Hayden- argumenta que «ya nadie se toma nada puto en serio» y lamenta que sus fans «constantemente» le «bombardean» con «bromas» sobre su trabajo. Pone un ejemplo: «He perdido la cuenta de la cantidad de veces que la gente me ha dicho cosas como «you ate that like Isaiah ate Ethel» (Cain se refiere a la protagonista de su álbum debut y a la historia de amor caníbal que cuenta el disco; en inglés la expresión «you ate that» se podría traducir como «te lo has merendado»).

La autora de ‘Crush’ indica: «Me gusta reírme y me molan las cosas graciosas, pero creo que estamos en una epidemia de la ironía. La sinceridad se ha perdido y todo tiene que ser una broma todo el rato. No todo el mundo lo hace, pero lo hace tanta gente que interactúa conmigo en la red y en la vida real que se ha convertido en una cosa imposible de escapar. Siento que no importa lo que diga o haga que alguien se le tomará siempre a puta broma. Siento que me quejo todo el rato pero realmente me causa mucho rechazo la manera en que mucha gente interactúa con mi trabajo. Es muy frustrante».

A continuación, Hayden alude al lanzamiento de su próximo álbum, ‘Perverts‘: «Ya estoy estresada imaginándome las estupideces que voy a tener que leer sobre ‘Perverts’. Literalmente me hace tener ganas de no publicar nada nunca más».

En la última parte de su post, Ethel dice echar de menos la época en que «tenía como 20 fans y todos tenían realmente algo interesante que decir sobre lo que estaba haciendo». Ya son muchímos más fans los que escucharán el primer single de ‘Perverts’, ‘Punish’, el próximo 1 de noviembre.