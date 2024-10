Sharon van Etten anuncia nueva banda y disco

Sharon van Etten ha anunciado nuevo disco, un trabajo que se publicará de manera homónima en compañía de su nueva banda, The Attachment Theory. El álbum se pondrá a la venta el próximo 7 de febrero a través de Jagjaguwar.

Sharon van Etten & The Attachment Theory ha grabado su álbum -que se considera debut- partiendo de la improvisación. A la autora de ‘We’ve Been Going About This All Wrong‘ se han unido Jorge Balbi a la percusión, Devra Hoff al bajo y Teeny Lieberson en diversos instrumentos. Marta Salogni, conocida por su trabajo con Depeche Mode, Björk o Bon Iver, ha producido el largo.

‘Afterlife’, el primer adelanto, hace uso de beats electrónicos, pero también de instrumentos más típicos de banda de pop-rock como guitarras y baterías para armar un denso muro de sonido. Es una de las novedades que puedes escuchar ya en la playlist «Ready for the Weekend«.



El disco de Sharon Van Etten & the Attachment se presentará en Europa, aunque de momento no hay fechas anunciadas en España. La telonera será Nabihah Iqbal, a la que probablemente conozcas por su single de 2023 ‘The World Couldn’t See Us’: