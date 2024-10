Stevie Nicks recuerda su extraño encuentro con Katy Perry

Stevie Nicks, que acaba de lanzar el single ‘The Lighthouse’, ha concedido una entrevista a Rolling Stone y algunas de sus declaraciones -que solo se pueden leer previo pago- están circulando en redes por lo que tienen de llamativas y deslenguadas.

Nicks es muy clara hablando de Fleetwood Mac y niega categóricamente que una gira de despedida vaya a producirse. En sus palabras, «Fleetwood Mac murió cuando Chrstine McVie murió». Nicks asegura que McVie nunca «podrá ser reemplazada».

Sobre Lindsay Buckingham, su compañero de banda y ex-pareja, Nicks comparte palabras menos halagüeñas. Nicks explica que solo ha hablado con Buckingham «tres minutos» durante los últimos tiempos y por casualidad: «Lidié con Lindsey todo lo que pude, no se puede decir que no le diera 300 millones de oportunidades». Cuando Nicks señala que Lindsey es un «icono», Rolling Stone responde que ella lo es más, y Nicks contesta: «Ese fue uno de los problemas, ¿no es así?»

De manera inesperada aparece en la historia de Fleetwood Mac la figura de Harry Styles. Nicks cuenta que Buckingham no fue nada simpático con Styles durante un evento, y que para ella este suceso fue la gota que colmó el vaso de su relación con el músico: «En esa época (Lindsey) no trataba bien a nadie, no trató muy bien a Harry Styles. Podía escuchar a mi madre decir «¿de verdad vas a pasar los próximos 15 años de tu vida con este hombre?» Podía escuchar a mi padre decir «es momento de que os divorciéis»». Me dije: esto se ha acabado».

La entrevista deja otras declaraciones de Nicks relacionadas con otra pop star de nuestra era: Katy Perry. Cuando Rolling Stone pregunta a Nicks si utiliza internet en su móvil, ella responde que no y, a continuación, recuerda su extraño encuentro con la autora de ‘Roar’ de hace una década: «Hace 10 años, Katy Perry me hablaba de los ejércitos de fans de las divas del pop, me contaba lo rancios y crueles que son. Me preguntó «¿cuáles son tus rivales?» y le miré con mala cara. Contesté: «Katy, yo no tengo rivales, tengo amigas. Todas las cantantes mujeres que conozco son amigas. Nadie está compitiendo. Deja de usar internet y tú tampoco tendrás rivales».

Por otro lado, Nicks habla del coronavirus y, en especial, critica a las personas que le señalan por llevar mascarilla. Dice que se cuida del covid todo lo que puede: «Yo puto odio las mascarillas pero, como cantante con asma, tengo que llevarlas. La gente me mira mal, pero yo les digo: ¿sabes qué? Soy Stevie Nicks. Si me pongo enferma, cuarenta familias se quedan sin trabajo, así que por eso llevo mascarilla, gilipollas».

En relación al covid, Nicks alude a su propia mortalidad: «Yo ya no puedo pillar el covid. Soy mayor, me quedan más o menos 15 años para vivir, pero vosotros jóvenes tenéis 30 o 40 años todavía por delante, así que deberíais considerar llevar mascarilla».