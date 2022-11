Muere Christine McVie de Fleetwood Mac

Christine McVie, una de las vocalistas de Fleetwood Mac y autora de varios hits de la banda, ha fallecido a los 79 años. Su muerte la confirman medios internacionales como TMZ, citando un comunicado de sus allegados. El texto indica que «ha muerto en paz en el hospital en la mañana de miércoles 30 de noviembre, sucediendo a una breve enfermedad. Estaba en compañía de su familia. Pedimos respeto a la privacidad en este momento tan doloroso. Pedimos a todo el mundo que mantenga a Christine en sus corazones y recordemos su vida como increíble ser humano y la música venerada que logró ser de manera universal».

Efectivamente, la obra de Christine McVie ha sido amada durante los seguidores de la influyente banda durante décadas. En el histórico ‘Rumours’, uno de los mejores discos de la historia, eran suyas ‘Don’t Stop’, ‘Songbird’ y la maravillosa ‘You Make Loving Fun’. Otros hits que aportó en otros puntos de la banda fueron ‘Everywhere’ de ‘Tango in the Night‘ o ‘Say You Love Me’.

También destacada como artista en solitario, Christine entró en Fleetwood Mac antes de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, tras casarse con el bajista John McVie en 1970. No participó en alguna gira de reunión de la banda durante los 2000 y 2010, pero en 2013 volvió a girar con ellos, hasta nuestros días. En 2017 llegó a publicar un trabajo conjunto con Lindsey Buckingham, antes de que este fuera expulsado de Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac han comunicado en Facebook que “no hay palabras para describir la tristeza por la pérdida de Chrisitne McVie. Fue realmente única, especial y talentosa más allá de lo mesurable. Fue la mejor música que nadie pueda tener en su banda y la mejor amiga que nadie pueda tener en su vida. Fuimos muy afortunados de vivir una vida con ella. Individualmente y en conjunto, amamos a Christine profundamente y estamos agraecidos de los recuerdos increíbles que tenemos. La echaremos mucho de menos”.