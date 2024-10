Bad Bunny, J. Lo, Ricky Martin y más, contra Trump tras una broma racista sobre Puerto Rico

Bad Bunny, Jennifer Lopez y Ricky Martin, entre otros, han mostrado su apoyo en redes a Kamala Harris de manera conjunta, después de una broma racista sobre Puerto Rico en un mitin de Donald Trump.

Todo ocurrió después de que el humorista y podcaster Tony Hinchcliffe hiciese un comentario racista durante el mitin de Trump en el Madison Square Garden de Nueva York: «Hay literalmente una isla flotante de basura en mitad del océano ahora mismo. Creo que se llama Puerto Rico», soltó. Hinchcliffe era una de las 30 personas que pretendían animar al público antes de la salida de Trump.

Hinchcliffe, para más inri, también hizo bromas racistas y sexistas sobre la comunidad latina, negra y judía de Estados Unidos. Según informes del evento, las bromas no sentaron bien al público y fueron recibidas por aplausos tímidos. De manera totalmente inusual en una campaña de Trump, un asesor del partido dijo en un comunicado posterior que «esta broma no refleja la visión del presidente Trump o de la campaña».

El comentario provocó la respuesta inmediata de la comunidad de artistas puertorriqueños. Bad Bunny, con más de 45 millones de seguidores en Instagram, reposteó un vídeo de Kamala Harris en el que recordaba al público lo que Trump «hizo y no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder competente y empático», refiriéndose a lo ocurrido con los huracanes Irma y María en 2017.

Después de esto, Ricky Martin también subió el vídeo a sus Stories, al igual que Jennifer Lopez, con sus más de 250 millones de seguidores. Entre los tres artistas, suman alrededor de 315 millones de seguidores en Instagram, es decir, 15 millones de personas menos que la población total de Estados Unidos. Sin embargo, no fueron los únicos artistas puertorriqueños en sumarse a la causa.

Residente y Luis Fonsi también publicaron vídeos de lo ocurrido. El cantante de ‘Despacito’ declaró que se trataba de una «falta de respeto»: «Esto es en serio??», escribió. Por otro lado, el fundador de Calle 13 mandó un mensaje a sus compatriotas: «A mis hermanos boricuas, no endosen a esta gente por favor».

Trump rally speaker: “There’s literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it’s called Puerto Rico” pic.twitter.com/pbw88p5PhI

Vice President Harris: I announced my plan for Puerto Rico, and I’m proud to have the support of folks like Bad Bunny and Jennifer Lopez. People are exhausted with Trump and that nonsense we saw last night at Madison Square Garden pic.twitter.com/XXlBnxPKdy

— Kamala HQ (@KamalaHQ) October 28, 2024