Lucky Love, con 2 fechas en España, reivindica otra ‘Masculinidad’

Lucky Love es el alias del cantante y compositor francés Luc Bruyère. Curtido en el cabaret de Madame Arthur, donde trabajó como bailarín y drag queen durante años usando el pseudónimo de La Venus des Mille Homme (por su parecido a la Venus de Milo; curiosamente él se parece mucho, también, a Freddy Mercury), Bruyère publica su propia música desde 2022.

Fue ese año cuando el público pudo escuchar por primera vez su reivindicación de una «Masculinidad» no adherida a la hegemónica. Bruyère, que nació sin brazo izquierdo, se niega a usar prótesis y, como cantante queer y que convive con el VIH, utiliza su plataforma para defender su liberación de las expectativas impuestas por el patriarcado a hombres y mujeres por igual.

- Publicidad -

«¿Qué hay de mi masculinidad? ¿Qué cojones tiene de malo mi cuerpo? ¿No soy suficiente? ¿Quién te da derecho de imponer las reglas?» cantaba Lucky Love en una ‘Masculinity’ que, este año, ha presentado en los Juegos Paralímpicos de París. Su reivindicación del amor LGBT+ es explícita en ‘Love’, otra de sus canciones estrella.

En 2023 se editó el primer EP de Lucky Love, ‘Tendresse’. Decorado con una preciosa portada, incluye otros cortes conocidos de Lucky Love como ‘J’Veux D’La Tendresse’ o ‘Toutes mes vérités’ junto a la estrella francesa Juliette Armanet.

- Publicidad -

En un lado más personal, el single de Lucky Love lanzado en septiembre, ‘I Don’t Care if It Burns’, ha sido otra canción de amor de Lucky Love. Es la primera muestra del primer álbum de Bruyère, llamado también ‘I Don’t Care if It Burns’, que saldrá en noviembre. Lucky Love lo presentará en España el 16 de noviembre en la sala Changó de Madrid el 16 de noviembre y el 17 de noviembre en La Nau de Barcelona.