Metro Boomin, acusado de violación, se defiende

Metro Boomin, uno de los artistas más exitosos de la actualidad, en este momento el 48º artista más escuchado de todo el globo, ha sido denunciado por violación. Billboard publica la denuncia completa, de 18 páginas.

La denunciante se llama Vanessa LeMaistre, ha presentado una demanda en el tribunal de Los Ángeles, y asegura que en septiembre de 2016, Metro Boomin la violó y la dejó embarazada. Recuerda que se desmayó tras tomar xanax y un chupito de alcohol, y que cuando se despertó estaba siendo violada por él. Además, asegura que los hechos aparecen relatados en una canción que Metro Boomin produjo para 21 Savage y Offset, aunque no es Leland Tyler Wayne -su verdadero nombre- quien rapea o ha escrito el texto.

El tema recibe el nombre de ‘Rap Saved Me’ e incluye los versos: “se tomó un xanny, luego se desmayó, vengo del guetto, el rap me salvó, ella me vuelve loco, tendrá mi bebé”. La denuncia argumenta que esta celebración de la violación ha tenido que ser escuchada por la víctima hasta la saciedad. Sus abogados argumentan que Metro Boomin “ha construido una carrera exitosa con letras que no solo son ofensivas sino que subrayan su deseo de hacer daño a las mujeres”.

El abogado de Metro Boomin, Lawrence Hinkle II, ha negado las acusaciones. “Es una denuncia falsa. El señor Wayne rechazó pagar a esta mujer hace meses, y rechaza darle dinero ahora. El señor Wayne se defenderá en los tribunales y realizará una demanda por lo que la denuncia tiene de malicioso cuando proceda”.

Metro Boomin ha llegado al número 1 del Billboard 200 con sus dos álbumes, ‘Not All Heroes Wear Capes’ (2018) y ‘Heroes & Villains’ (2022). También lo ha conseguido en otras tres ocasiones con sus discos colaborativos con 21 Savage y los dos que ha sacado con Future. Entre sus mayores éxitos figuran colaboraciones con Offset o ‘Like That’ con Future y Kendrick Lamar.