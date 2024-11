Tyler, The Creator llama «racistas» al fandom de Taylor Swift

Tyler, The Creator ha respondido a los comentarios de los swifties indignados por algunas letras de sus primeras canciones, especialmente ‘Tron Cat’ o ‘Fish’. Durante un show especial de media hora, celebrando el lanzamiento de ‘CHROMAKOPIA’, Tyler ha explotado: «Tengo a los swifties enfadados conmigo, racistas del culo».

Hoy en día, Tyler es capaz de hacer las canciones de amor más bonitas que haya. Cuando empezó, no tanto. Por ello, cuando consiguió superar brevemente a Taylor Swift en el Top de Artistas Global en Spotify, muchas personas del fandom de la cantante intentaron cancelar al rapero por sus letras antiguas. Muchas de estas, con un gran contenido homófobo, racista o machista.

«Sacando letras viejas, zorra, vete a escuchar ‘Tron Cat’. No me importa una mierda. Van a hacer que saque mi antiguo yo», declaró Tyler subido a un contenedor verde. Esta canción en específico contiene algunas frases más que cuestionables, pertenecientes al primer disco del rapero, ampliamente basado en el shock y la brutalidad lírica.

Algunas de estas son «Esta es la clase de mierda que hace que un Chris Brown quiera pegar a una puta» o «Quiero ser las razones por las que todas las lesbianas odian las pollas». Tyler también ha nombrado a Taylor en alguno de sus temas. En ‘Nightmare’, también de ‘Goblin’, el rapero californiano suelta: «Mi padre me llamó para decirme que me amaba / Tengo más posibilidades de hacer que Taylor Swift me folle».

Tyler, The Creator responds to online hate he has received for his controversial lyrics:

“I got swifties all mad at me with their racist ass. Bringing up old lyrics, […] bitch I don’t give a fuck hoe.”pic.twitter.com/9LrcnSYYZK

— Pop Base (@PopBase) November 1, 2024