Tyler, The Creator toma el global de Spotify con ‘CHROMAKOPIA’

‘CHROMAKOPIA’, el séptimo disco de Tyler, The Creator está siendo un éxito. En su primer día en Spotify, el disco ha conseguido alrededor de 85 millones de reproducciones. Se trata del mayor debut de hip hop en 2024 y el top 20 de todos los tiempos. Tiene más mérito cuando recordamos que el disco salió un lunes por la mañana.

Todo el disco, y prácticamente en orden, ocupa los 14 primeros puestos del Top 50 de Estados Unidos en Spotify. En el Top Global, los temas están desperdigados por los 25 primeros puestos. ‘St. Chroma’, ‘Noid’, ‘Rah Tah Tah’ y ‘Darling, I’, las primeras cuatro canciones del disco, ocupan los puestos que van del 3 al 6 en el ranking, respectivamente. ‘I Hope You Find Your Way Home’, el tema que cierra el álbum, ocupa el puesto 25.

Por otro lado, en el Top 50 España no hay ni una sola canción de Tyler, The Creator. A pesar de esto, Tyler es ahora mismo el número 1 en la lista global de Top Artistas de Spotify, por primera vez desde la creación de la lista y destronando a la mismísima Taylor Swift.

