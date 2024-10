Las claves de ‘CHROMAKOPIA’: Tyler, The Creator se hace mayor

Tyler, The Creator ya ha lanzado su nuevo disco, ‘CHROMAKOPIA’. Lo ha hecho un lunes por la mañana, saltándose todas las convenciones de la industria en cuanto a lanzamientos se refiere. En su séptimo trabajo, el artista californiano muestra una nueva faceta a través de los sonidos y recursos que siempre le han caracterizado. Sobre todo, deja claro que se está haciendo mayor.

En el sucesor de ‘CALL ME IF YOU GET LOST’ y ‘The Estate Sale’, Tyler vuelve a equilibrar canciones frenéticas, como ‘Rah Tah Tah’ o ‘Thought I Was Dead’, con otras más tranquilas y melódicas, como el baladón de ‘Like Him’ y ‘Darling, I’, en la que Tyler canta sobre la honestidad a la hora de expresar amor. Las armonías y melodías que siempre se han asociado al rapero siguen presentes en este trabajo, por lo que no es una gran desviación respecto a sus lanzamientos anteriores. Sin embargo, sí se trata de su obra más contenida y reflexiva.

La razón es simple: Tyler ya no es un adolescente. ‘CHROMAKOPIA’ está plagado de fragmentos hablados de su madre, Bonita Smith, aconsejándole sobre diferentes cuestiones de la adultez. «Me estoy haciendo vieja y necesito un nieto, por favor», dice en la intro de ‘Tomorrow’.

En la listening party que celebró anoche en Los Ángeles, Tyler habló sobre el tema principal del álbum: «Ahora que tengo 33 años, todo eso es como ‘Oh, eso es de lo que estaba hablando ella; Oh, no soy el tío que era a los 20 años'».

Unos días antes de la salida del disco, Tyler aseguró que no había ninguna colaboración en el disco. Sin embargo, se conocía que Daniel Caesar había prestado voces a la primera canción, ‘St. Chroma’, por lo menos. Hoy se ha revelado que Childish Gambino, Schoolboy Q, Teezo Touchdown, Lola Young, Baby Keem, Doechii, Lil Wayne, Glorilla y Sexyy Red también están en el disco.

Pese a los rumores que indicaban que Frank Ocean estaría en el disco, al salir el mismo día que su cumpleaños, esto no se ha dado finalmente. En X hay una supuesta versión original de la canción ‘Judge Judy’ con un verso entero cantado por Ocean, pero se trata de un fragmento realizado con IA. Quien sí presta su voz a la canción es Childish Gambino, que también aparece en ‘I Killed You’.