Muere Quincy Jones

Quincy Jones, compositor, productor y arreglista legendario de la historia de la música, ha fallecido a los 91 años. Jones ha muerto en su casa de Bel Air, Los Ángeles, rodeado de su familia, según ha comunicado su publicista, Arnold Robinson, y recoge Billboard.

Jones ha sido sido uno de los productores más importantes de la historia de la música, y es recordado sobre todo por su trabajo junto a Michael Jackson, con el que produjo ‘Thriller‘ (1982), el disco más vendido de la historia.

Ganador de 28 Grammys, Jones empezó su carrera como arreglista de jazz, trabajando con artistas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald o su amigo de la infancia, Ray Charles, y, después, pasó a la producción de éxitos de pop como ‘It’s My Party’ (1963) y ‘You Don’t Own Me’ (1964) de Lesley Gore. Jones también publicó álbumes como solista, por ejemplo ‘Big Band Bossa Nova’ (1962), y obtuvo un éxito comercial con su versión de ‘Ai No Corrida’ de Chaz Jankel de 1981.

Junto a Michael Jackson, Jones produjo los tres álbumes multiplatino ‘Off the Wall’ (1979), ‘Thriller’ (1982) y ‘Bad‘ (1987). Jackson y Jones se conocieron durante el rodaje de ‘The Wiz’ (1978), el remake de ‘El mago de Oz’ protagonizado por Jackson y Diana Ross, y su colaboración musical empezó cuando Jones se ofreció a producir ‘Off the Wall’, el debut de Jackson como solista adulto. En 1985, Jones grabó en una noche histórica el single solidario ‘We Are the World’, en el que participaron 46 vocalistas, entre ellos Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Diana Ross o Cyndi Lauper.

Jones, además, trabajó de manera destacada en el cine produciendo películas o componiendo bandas sonoras como ‘El color púrpura’ (1985), nominada a 11 premios Óscar. Jones nunca ganó la estatuilla a pesar de sus 7 nominaciones, pero rompió barreras raciales, por ejemplo, convirtiéndose en el primer afroamericano en ser nominado a Mejor banda sonora en los Premios de la Academia.

En los inicios de su carrera, Jones sufrió el racismo de la época. Como relata en su autobiografía, ’12 notas sobre la vida y la creatividad’, en la que The Weeknd escribió el prólogo, «sobre el escenario éramos estrellas, pero cuando bajábamos de él, solo éramos personas negras». En 1964, Jones se convirtió en el primer afroamericano en ocupar un alto puesto ejecutivo en una discográfica, en Mercury Records. En 1990, la serie ‘El príncipe de Bel-Air’, producida por Jones, y que lanzó a la fama a Will Smith, se convirtió en un referente cultural y contribuyó a la representación de la familia afroamericana en la televisión estadounidense.

En los últimos años, Jones había sido noticia por sus controvertidas declaraciones sobre artistas como Taylor Swift o los Beatles. Jones deja siete hijos, entre ellos, la actriz Rashida Jones; Quincy era por tanto suegro de Ezra Koenig, cantante de Vampire Weekend.