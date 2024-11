¿Qué es una Feria de Música?

Acabamos de estar en BIME y nos dirigimos a Alhambra Monkey Week… ¿pero termina de entender el público qué es exactamente una Feria de Música para profesionales? ¿Es consciente la gente de que, mientras se celebran festivales como Primavera Sound y Sónar, en sus secciones PRO, cientos de profesionales de la industria musical de todo el mundo se encuentran? ¿Puede colarse la gente de a pie ahí? Para tratar de arrojar algo de luz sobre este tema, Tali Carreto, co-director de Monkey Week, visita ALGO CAMBIÓ… el podcast que JENESAISPOP realiza en colaboración con Fundación SGAE.

Tali Carreto recuerda los inicios de Monkey Week hace 16 años. En primera instancia, la idea era contar con «7, 8, 9 artistas» de carácter internacional o de la primera línea, que fueran tanto un reclamo para el público como para la prensa fuera de Andalucía. Así acabaron figuras como Neneh Cherry o Faust en esta Feria que primero se celebraba en el Puerto de Santa María y ahora es en Sevilla. Sin embargo, en los últimos tiempos, Monkey Week está más centrado en encontrar «la música del mañana», apostando por talentos jóvenes de muy diverso pelaje.

Tali Carreto recuerda el momento en que se apostó por gente como Rosalía, Ralphie Choo, Bronquio o Carolina Durante antes de ser famosos, estos últimos tocando en un bar a ras del suelo. También, cómo han terminado desarrollando una amistad con los artistas dada la cercanía que permite el Monkey. Es el caso de Camellos, Parquesvr, Rocío Márquez o Niño de Elche. El también promotor recuerda que a veces esos «artistas emergentes forman colas o actúan en un aforo completamente lleno. A lo mejor van a Teruel y van 4, pero es la importancia que tiene una feria profesional».

Carreto también nos cuenta cómo se selecciona a los artistas, como por ejemplo este año Julia de Arco, que no hace mucho tenía 0 oyentes mensuales en Spotify, y nos habla de la importancia de estas ferias, más que por la asistencia de público -la gente puede ir, pero no es tan masivo como otros eventos- por su impacto mediático y dentro de la industria. También por la promoción de artistas que no son de USA o UK: este año Fundación SGAE y Monkey Week promocionan a Fulana de Val gracias a un intercambio cultural con Uruguay.

Coincide en la importancia de estos eventos Luis Gómez, Jefe de Socios de Fundación SGAE, presente en Monkey Week y también en las ferias del Sónar o de Primavera Sound. Nos indica al final del podcast: «Son muy importantes estas ferias a nivel internacional porque ponen a España en el mapa». También nos deja una anécdota sobre Madonna y La Terremoto de Alcorcón. Os recordamos que Alhambra Monkey Week se celebra este año del 21 al 23 de noviembre en Sevilla.