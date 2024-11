Ariana Grande no deja la música, pero prefiere el teatro

Sabemos que Ariana Grande tiene un gran talento, tanto para la actuación como para lo musical. Sin embargo, la artista de 31 años quiere dar más protagonismo a lo primero que a lo segundo.

La autora de ‘eternal sunshine’ visitó hoy el podcast Las Culturistas, en la que habló sobre un posible regreso a Broadway, con motivo del estreno de ‘Wicked’: «Es mi corazón», aseguró. Ariana Grande comenzó su carrera a los 15 años en el musical ’13’ de Broadway. Poco después, consiguió su papel en ‘Victorious’.

«Voy a decir algo aterrador», avisó la estadounidense antes de dar la bomba a sus fans, quienes asegura que «lidiarán con ello». «Siempre voy a hacer música, siempre voy a estar en un escenario, siempre voy a hacer cosas de pop, promesa de meñique. Pero durante los próximos 10 años no lo haré al ritmo que lo he estado haciendo durante los últimos 10 años», ha asegurado la cantante.

Ariana Grande no va a dejar la música, pero parece que su actividad artística principal será el teatro: «Reconectar con esta parte de mí que empezó en el teatro musical, y que ama la comedia, me sana», confiesa. Además, a Ariana le vale cualquier papel en el que esté cómoda: «Lo que tenga más sentido, o lo que más pegue, o dónde pudiese hacer un buen trabajo u honrar el material original, todo eso me encantaría», concluye.