MIRA 2024 y la importancia de un festival vanguardista y asequible

Un año más el MIRA Festival trae a Barcelona una programación dedicada a las artes digitales a través de distintas disciplinas. En el line-up de MIRA están a la misma altura los nombres de Kim Gordon y el barcelonés Marc Vilanova, cuya obra ‘Cascade’ es una de varias instalaciones que pueden disfrutarse en el recinto de la Fira. En este caso, una pieza de cuerdas iluminadas que hipnotiza.

El MIRA es otro festival pequeño/mediano que ofrece una alternativa muy necesaria a la cultura del macrofestival y la masificación; es un escaparate de apuestas novedosas, interesantes y de vanguardia, en algunos casos muy raras de ver en España, que revela la importancia de apostar por un modelo de festival asequible y abarcable que ofrezca una experiencia íntima.

Vale la pena llegar temprano al recinto para descubrir las diferentes propuestas no estrictamente musicales de MIRA. Destaca la instalación inmersiva ALTAR de Oscar Zabala, que cubre de un plástico rosa chicle uno de los espacios de esta edición que después acogerá DJ sets, produciendo un efecto onírico. De fondo, un hilo de música ambiental invita al público a la relajación horas antes de que se imponga la electrónica. En medio, una pantalla imagina un portal hacia otra dimensión.

A eso de las 20.30 el público está ya listo para recibir a Lorenzo Senni y su electrónica disruptiva, la que propone en su álbum ‘Scacco Matto’ (2020). La música de Senni soluciona sus crescendos con derrapes y resbalones continuos, ofreciendo una equilibrada e impredecible mezcla de melodía y ruido. Más que dance deconstruido, es dance destruido en el mejor de los sentidos. Aunque las visuales de Senni no son las mejores de esta edición. Sin visuales, Nadah El Shazly es puro enigma tirando de sí misma y de su banda, incluyendo una arpista. La artista mezcla música tradicional egipcia y electrónica en una batalla continua de cantos apasionados y bases futuristas y épicas.

Uno de los platos fuertes del viernes se llama Bicep: el dúo británico, con un slot de 1 hora y media, es el principal reclamo de la jornada antes del DJ set de tres horas de cierre de Craig Richards. Volviendo a Bicep, el dúo de Belfast formado por Andrew Ferguson y Matthew McBriar (el segundo, en su retorno a los escenarios tras su operación del verano) da el baile house y techno -genérico, para ser francos- que el público necesita en ese momento, junto a unos visuales y juegos de luces asombrosos. Aunque habría sido grato ver un live de Bicep en lugar de un DJ set, con el dúo la fiesta no decae.

El valor de MIRA pasa también por ofrecer propuestas que sería muy difícil de otra manera ver en España o incluso en Europa. Es un regalo poder ver a The Body en vivo levantando su épico ritual de doom metal demoledor. En MIRA, The Body presenta su disco junto a Dis Fig, ‘Orchards of a Futile Heaven’, y entrega la alternativa más lúgubre posible a las pistas de baile inundadas de electrónica del resto del evento. En especial es imposible apartar la mirada de una Dis Fig que, sobre el escenario, se convierte en una chamana del terror.

A altas horas de la noche, de un lado el remanso de paz de Aire, que lleva al MIRA por un viaje de ambientaciones vaporosas y etéreas, permite tomarse un respiro antes de la intensidad techno que se avecina. Y, del otro, el mítico µ-Ziq vuelve locos a los asistentes tirando su cartera de breakbeats infalibles. Hoy sábado continúa el MIRA con actuaciones de Kim Gordon o A.G. Cook.