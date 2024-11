Weezer anuncia concierto en Barcelona en 2025

Weezer está celebrando el 30 aniversario de su icónico álbum de 1994, ‘Blue’. En Estados Unidos, la gira The Voyage to the Blue Planet acaba esta semana en Phoenix, y Weezer empezará 2025 rememorando el álbum en Japón antes de embarcarse en una gira por Europa a partir del mes de junio.

El tramo europeo de The Voyage to the Blue Planet Tour pasará por España, en concreto por Barcelona, el próximo 9 de julio. La sala Razzmatazz acogerá el show de Weezer así como el de la banda telonera, Bad Nerves, procedente de Essex.

Las entradas para el concierto de Weezer en Barcelona estarán disponibles a partir de este viernes 15 de noviembre a las 10 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Habrá preventas desde Live Nation-S.SMusic a partir del miércoles 13 de noviembre a las 12 horas, y desde Live Nation a partir del jueves 14 de noviembre a las 10 horas, en Livenation.es. El precio es de 60 euros + gastos.