Oracle Sisters toman un «tren de alta velocidad» en ‘Alouette’

Oracle Sisters es un trío francés que ha publicado ya un álbum titulado ‘Hydranism’ y un par de EP’s titulados en honor a París. Lejos quizá de lo que estés imaginando, en el pasado le han pegado a la bossa nova (‘Ruby on the Sun’) y al pop de cámara onírico (‘Tramp Like You’). Seguidores de Foxygen y The Lemon Twigs pueden asomarse sin duda por esta última o su gran hit ‘Asc. Scorpio’, incluido en ‘Paris I’.

La historia de Oracle Sisters es curiosa: Lewis Lazar y Christopher Willatt, amigos de la infancia, crecieron en Bruselas hasta que sus caminos se separaron: uno, pintor, se marchó a Nueva York y el otro, matemático, a Edimburgo. Reunidos en París, conocieron a la finlandesa Johansen, echando a andar como banda en 2017.

Actualmente están introduciéndonos a un segundo disco del que ‘Alouette’ es el primer adelanto y nuestra Canción del Día hoy. El tema se presenta con un vídeo dirigido por Jim Longden protagonizado por Charlie Rowe, y en el que este, en plano secuencia, tiene tiempo de hablar por teléfono, pintar o tocar la guitarra. ¿Acaso una parodia del propio grupo?

El vídeo trata de retratar el ritmo vertiginoso de la composición, y también un estribillo cantarín, en el que los piratas, los búhos y los artistas “cantan por igual”. De corte más indie que otras de sus canciones, cerca de los Vampire Weekend o los Phoenix más accesibles, ‘Alouette’ puede ser un punto de inflexión para las ambiciones de Oracle Sisters. Ellos mismos la definen como «coger un tren de alta velocidad en un paisaje pintado por Salvador Dalí».

El grupo ha anunciado una gira que les llevará a lugares como la sala Koko de Londres en abril. Han sido generosos con nuestro país, pues anuncian hasta 4 fechas por aquí, en parte auspiciadas por la promotora del Primavera Sound.

15 de marzo: El Pumarejo, Barcelona, ES

24 de marzo: Sala Copérnico, Madrid, ES

26 de marzo: Riquela, Santiago, ES

27 de marzo: Bilborock, Bilbao, ES



