Benny Blanco no se ducha a diario para «dejar un aroma al pasar»

El productor Benny Blanco, novio de Selena Gomez y responsable de hits tan dispares como ‘Love Yourself’ de Justin Bieber, ‘Moves Like Jagger’ de Maroon 5 o ‘Teenage Dream’ de Katy Perry, ha sido noticia esta semana por razones igual de dispares. Por un lado, la revista People le ha elegido como uno de los hombres más sexys del planeta. El mérito lo comparte con galanes como Ryan Reynolds y Pedro Pascal.

Si las redes han desconfiado de tal criterio, también está dando la vuelta al mundo la entrevista en la que Benny Blanco habla de sus secretos de belleza. En un vídeo, el productor aparece hablando de tener «buena piel» y de la importancia de no ducharse demasiado.

Asegura Benny Blanco: «Hay una cosa que hago y es que no creo que sea siempre bueno estar echándote champú en el pelo, o acondicionador. Soy muy limpio, pero no me ducho todos los días. Hay gente que conozco que se ducha dos o tres veces al día, pero siento como que tu piel no tiene tiempo de regenerarse y estar fresca. Quiero que haya un aroma cuando paso. Quiero que huela un poco a hombre, un poco a mujer. Definitivamente me inclino un poco a lo femenino en todos los sentidos».