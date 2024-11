Carlangas une Brasil y España en ‘Siempre vuelve’, su «canción favorita» de ‘Bailódromo’

Carlangas ha publicado recientemente un disco de música de baile -la última es de bailar pegados pero también- llamada ‘Bailódromo Vol.1‘. En él nos ha cautivado especialmente ‘Siempre vuelve’ porque el ex Novedades Carminha cada vez lleva más allá la paleta de colores en cuanto a arreglos se refiere. El tema es nuestra Canción del Día y Carlangas nos ha respondido unas preguntas sobre su composición.

La gira de Carlangas con su banda Los Cubatas continúa este jueves 21 de noviembre en el Ochoymedio de Madrid, el viernes 22 en el Dabadaba de Donosti, el 23 de noviembre en Tribeca Live de Oviedo, el 2 de enero en Santas Pascuas de Pamplona, luego Murcia, Santiago… Más detalles, en carlangas.es.

Comenzamos preguntando cómo surgió esta canción: «La hice con Fer de Mundo Prestigio volviendo de los premios MIN en Zaragoza. Teníamos unas nominaciones por mi primer disco y lo único que enganchamos fue un fiestón. Como estábamos contentos a pesar de la derrota queríamos celebrar la vida y hacer un tema con dos acordes de base, por eso de que cuanto más te limitas más te liberas, que decía Stravinsky. Es verdad. A los dos nos gusta mucho la música brasileña de los 70 y yo nunca había hecho un tema con guitarra española, aunque realmente es la guitarra que todo a diario y me apetecía. A esa mezcla de batería y bajo funk, la guitarrita esa un poco lo-fi con el agogó y las percusiones, pensamos que podía pegarle una flauta como de la rumba de los 70 y apareció Paloma Cosano para dejarnos con la boca abierta con su solo de flauta. Es mi canción favorita del disco. También queríamos que de alguna manera sonara contemporánea, con grave y Luca Petricca (co-productor y mezclador) nos ayudó mucho con el acabado».

En esa letra sobre esa persona que se va pero «siempre vuelve», es curiosa la imagen de alguien que «cierra los ojos cuando escucha un himno». ¿Quién inspiró el texto de ‘Siempre vuelve’?: «El año pasado fui a Barcelona a grabar una canción para la Gala de Fin de Año de TVE y quedé con una de mis mejores amigas que se llama Mariña. Siempre que nos juntamos aprovechamos para arreglar el mundo, y en este caso hablábamos de cómo amigos y amigas nuestras de la adolescencia se han convertido en señores y señoras de costumbres con 35 años. Los que eran los más cool antes, ahora pasean por centros comerciales los sábados, se emocionan con himnos y victorias de tenistas patrios, viajan compulsivamente sin que los sitios pasen por ellxs, y les preocupan cosas muy diferentes a las que me pueden preocupar a mí».

Algo que no tiene por qué ser malo: «Intento no juzgar si lo mío es lo bueno o lo suyo es lo malo, pero es un poco un retrato de cosas que han pasado en mi entorno. Como dice la canción lo importante es ser buena persona, y al final te das cuenta que aunque la vida cambie, los sentimientos permanecen y son más fuertes que nada, por eso la vida separa, pero si el vinculo es fuerte siempre volvemos».

En cuanto a los lustrosos arreglos de ‘Siempre vuelve’, la influencia brasileña ha sido muy comentada, pero también nos llevan a los años 70 más ostentosos del pop español: la Costa Fleming, Rafael Trabucchelli, Antón García Abril… Pero la inspiración de Carlangas no viene exactamente de ahí: «No controlo mucho de esto que hablas, pero me encantará investigar sobre ello. Sé que Costa Fleming era una zona de juerga en Madrid que conocí por algún libro de Iñaki Domínguez, pero no sé qué música sonaba. Y Trabucchelli arregló discos de Jeanette por lo que veo en la Wikipedia, así que pinta genial. Los discos de Jeanette me parecen una maravilla. Yo estaba obsesionado con la flauta de Jorge Pardo en la canción ‘Badajoz’ del disco ‘Rock Gitano’ de Pata Negra y también compartía obsesión con Fer por ‘Força Bruta’ de Jorge Ben Jor. Esas guitarras españolas tocadas en el porche de una casa viendo el mar una tarde de sol».





Añade, en general, sobre su último disco: «‘Bailódromo Vol.1’ nace de una necesidad que teníamos de encontrar un sonido definido para defender en directo todos los temas que voy haciendo. Es casi un banco de pruebas que derivó en un disco. Para ello escuchamos mucha música, hicimos muchas pruebas y fuimos encontrando una estética y una forma de hacer que hizo que llegasen estas canciones. Tim Maia, Novos Baianos, Jorge Ben Jor, por otro lado Pata Negra o Manzanita; y digamos que por traerlo a este siglo, me encanta cómo trata los instrumentos Steve Lacy o como integra las flautas Ralphie Choo, por ejemplo. Esto es una cara de muchas, por eso el disco es punk a veces, es luminoso como en ‘Siempre vuelve’, o nocturno otras veces. Me sirvió para encontrarme y digamos que marca el fin de la etapa inicial de CARLANGAS y me enchufó energía y confianza para seguir haciendo música y ponerme con un LP más ambicioso que tengo en la cabeza desde hace tiempo».



