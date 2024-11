Jimena Amarillo es «butch o maricón» en ‘Flow deskiciada’

Entre los artistas que estrenan nueva música esta semana se encuentra Jimena Amarillo. ‘Flow deskiciada’ es su segundo single de 2024 y sucede a ‘Sueño’, lanzado en junio.

‘Flow deskiciada’ se añade a la lista de canciones electrónicas de Jimena Amarillo, como ‘Fino como un afiler’. Aunque las guitarras de ‘Flow deskiciada’ apuntan al bedroom-pop de ‘Cafeliko’, en esta producción propia -en la que participa Alba Arias- manda la energía de un beat electrónico y la presencia de voces alteradas de diversas maneras. Es la Canción Del Día de hoy.

En el aspecto lírico se da una mezcla de estilos o perspectivas. El estribillo, que plantea el tema de la canción, parece inspirado en la copla andaluza: «Un puña’o de flores / Ay, que yo le llevé / Linda, todo lo tiene / Ella no me quiere». A Amarillo parece que le «chulean con acento de Granada».

Pero en las estrofas está lo bueno, porque Amarillo no se corta al inferirles su humor particular. En la primera estrofa describe que la chica que le gusta lleva un «flequillo que mide un milímetro» y que «luce vasca» y lleva «pikete de rara». Y en la segunda es Amarillo el sujeto del análisis de otra persona, que le mira «cada día» y no sabe si es «butch o maricón». O «un niño de 13 años».

El que no viva en internet probablemente no entenderá frases de ‘Flow deskiciada’ como «Feed entero de leopardo es mi cosa» que solo podría haber firmado una persona joven (y permanentemente online) en 2024. Un lenguaje libre, como libre, 100% Jimena Amarillo, es esta canción.