Linkin Park, Ruslana, Los Planetas, Fangoria… en Discos España

Como ya hemos comentado en la lista de singles de la semana, ocupada por Rauw Alejandro casi al 20%, su nuevo disco ‘Cosa nostra’ es número 1 en España. Además es top 4 en vinilos.

Su principal víctima es Linkin Park, que tienen que conformarse con el número 2 en nuestro país. ‘From Zero‘, el primer trabajo del grupo sin Chester Bennington y con nueva cantante, Emily Armstrong, está siendo un éxito absoluto. El disco ha sido número 1 en Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, Canadá o Australia, entre otros territorios. También ha alcanzado el puesto 2 en Estados Unidos. Se estiman más de 300.000 unidades vendidas en la primera semana en todo el mundo, por lo que no se van a alcanzar los millones de copias de sus tres primeros álbumes, pero son cifras muy buenas para los tiempos que corren.

El top 10 está lleno de novedades españolas, entre las que encontramos de todo: discos navideños, reediciones, álbumes en directo y también alguna novedad propiamente dicha: ‘Todo es posible en Navidad’ de David Bisbal entra en el número 3; Ruslana llega al top 4 con ‘Génesis’; Los Planetas cuelan ‘Súper 8’ en el número 5; Fangoria su directo ‘ATP-ATL’ en el puesto 6 y Pastora Soler ’30’ en el número 7. Entre todos ellos, Los Planetas tienen el mérito de conseguir el vinilo más vendido de la semana.

Las novedades en el top 10 se cierran con Shawn Mendes, que ha llevado ‘Shawn‘ al número 10. El disco acústico del artista está obteniendo resultados muy modestos, pues tan solo ha llegado al puesto 22 en Reino Unido y al puesto 26 en Estados Unidos. Él estaba acostumbrado a mucho más, si bien hay que preguntarse si ganará otro tipo de público con un trabajo tan confesional.

En este contexto, Sen Senra tiene que conformare con una entrada también modesta. ‘PO2054AZ (VOL. II)‘ llega tan solo al puesto 22. El Volumen 1 había llegado al número 5 y ‘Sensaciones’, al número 6. Veremos cómo sobrevive a la Navidad.

Las entradas se completan con ‘Sangre de cobarde’ de Salma en el número 14, ‘Happy’ de Jin en el puesto 18, ‘Enrique Urquijo y Los Problemas’ en el 28, ‘Poweslave’ de Iron Maiden en el 30 y ‘Living in the Material World’ de George Harrison en el número 73.