Bob Bryar, de My Chemical Romance, muere a los 44 años

Bob Bryar, el músico que tocó la batería en My Chemical Romance desde 2004 hasta 2014, ha sido hallado muerto en su casa de Tennessee. Bryar llevaba desaparecido desde el pasado 4 de noviembre, último día en que se vio al artista con vida, informa TMZ. El servicio de control animal ha acudido al domicilio de Bryar para retirar dos perros que se encontraban en la vivienda. Bryar, que tenía 44 años, ha muerto de causas por ahora desconocidas.

Bryar, que nació el 31 de diciembre de 1979, se sumó a las filas de My Chemical Romance en 2004, poco después del lanzamiento del segundo disco de la banda, ‘Three Cheers for Sweet Revenge’, en remplazo del batería original, Matt Pelissier. Bryar formó por tanto parte del disco más exitoso de My Chemical Romance, el multiplatino ‘The Black Parade’ (2006).

- Publicidad -

Bryar tocó la batería en My Chemical Romance en el álbum final de la banda, ‘Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys’, y escribió varias de sus canciones, pero dejó la formación poco antes de su disolución oficial en 2013. En 2014, My Chemical Romance lanzó el recopilatorio de éxitos ‘May Death Never Stop You’.

En 2014, Bryar dejó la música para dedicarse a una nueva carrera, convirtiéndose en agente inmobiliario profesional a partir de ese año.