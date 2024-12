Debbie Nelson, madre de Eminem, ha muerto este lunes 2 de diciembre por complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Tenía 69 años.

Nelson ha sido sujeto de muchas canciones de Eminem. En ‘My Name Is’, el single de Eminem de 1999, la barra de Marshall Mathers sobre el uso drogas de su madre llevó a Nelson a demandar a Eminem; Nelson ganó el pleito por 25.000 dólares.

En ‘Cleanin’ Out My Closet’, de 2002, Eminem exponía su trauma familiar: «Nunca me metería con mi madre para ganar reconocimiento / pero ponte en mi posición / si fueras testigo de tu madre zampándose pastillas en la cocina / quejándose de que siempre alguien mete mano a su bolso y nunca encuentra nada», rapeaba.

La madre de Eminem era retratada en la película inspirada en su vida, ‘8 Millas‘, protagonizada por el rapero, y que narra el inicio de la carrera de Eminem antes de su salto al mainstream. En la canción principal de la película, ‘Lose Yourself’, Eminem se refiere a su madre con el cariñoso mote de «Mom’s Spaghetti». En 2021, Eminem inauguró un restaurante de pasta con este nombre.

El hermanastro de Eminem, Nathan Mathers, ha comentado el fallecimiento de su madre en Instagram, señalando que siente un «conflicto de emociones y odio». El padre de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr, falleció en 2019.