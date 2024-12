¿Quién decide qué canción suena en una película, en una serie, en un anuncio?

El nuevo capítulo de «ALGO CAMBIÓ…», el podcast de Fundación SGAE con JENESAISPOP, está dedicado a las «sincronizaciones». El llamado «departamento de sincro» de las discográficas no es otro que el que se encarga de aprobar la utilización de canciones en una película, en una serie o en un anuncio de televisión. Algunos hitos al respecto de lo productiva y exitosa que puede llegar a ser la alianza del mundo musical con el audiovisual son la banda sonora de ‘Euphoria’, el de un tema de Kate Bush en ‘Stranger Things’, o más antiguamente, los buenos resultados de ‘El Guardaespaldas’, ‘Pretty Woman’, ‘Mi chica’ o ‘Pulp Fiction’.

En la primera parte de este episodio, Claudio M. de Prado nos explica la diferencia, dentro de lo que se conoce como “banda sonora”, entre “score” y las canciones pop. Algunas de estas pueden ser canciones originales -las que optan al Oscar o al Goya a Mejor Canción Original- o las que son de archivo. Y ahí entra en juego el mencionado departamento de sincro. Para aclararnos un poco, tenemos dos invitados: el supervisor Omar Tenani, creative audio director de Yembe!, y muy conocido en la industria por su trabajo para Canal+, Amazon, Paramount, entre otras, y también como compositor, y Juan Bermúdez, senior licensing manager de Warner.

Omar Tenani define a un «music supervisor», como «un señor lobo entre la industria musical y la audiovisual» y nos explica cómo se licencia una canción, deteniéndose en la parte creativa, que considera “más sexy”. Hay también un trabajo de «entender al productor, al autor, al departamento de sincro o al sello». Entre los logros de Tenani está haber situado ‘Un jardín’ en el programa de televisión ‘Fama! A Bailar’, lo cual recordaréis que dio un buen empujón a Delaporte en sus inicios. Omar nos revela que «en Movistar había mucho debate: la música era la mitad de un programa que era estratégico» para la cadena.

Sobre si no fue una tentación tratar de replicar aquello, nos cuenta: «Cuando se hace algo para que lo pete, no lo peta. La clave de aquella idea fue encontrar la opción mejor posible de un artista real, no un compositor de jingles. Yo defendía que fuera un artista de verdad, y fue parte de la comunicación, que fuera eje del propio marketing. Si hubiera intentado encontrar algo que lo petara, no habría funcionado». Además, nos cuenta algunas anécdotas sobre artistas que quieren ver el montaje de una serie para decidir si su tema sale en la misma, cuando aún no ha empezado el rodaje; o también lo que más le gusta de su trabajo: «ayudar a contar la historia a través de la música, ayudar a que la música eleve la historia, la lleve a otro lugar». De hecho, no escoge para escenas la música que más le gusta, sino «la mejor para la historia que se está contando».

Por su parte, Juan Bermúdez nos habla de algunos artistas imposibles de licenciar, como Talking Heads. «Muchas veces, hay canciones que no están disponibles para su uso en sincronización. Talking Heads, para publicidad, no cede. Quedan muy pocos artistas así, pero es que son sus principios. La sincronización es algo muy fácil de entender: es meter una canción en un audiovisual de nueva factura. Pero encierra algo más profundo, que es un autor decidiendo si quiere hacer esto o no. ¿Qué es eso? El derecho moral».

Bermúdez nos habla de cómo en anuncios se han imitado canciones cuyos derechos no se han conseguido, y de cómo se ha tenido que denunciar, porque incluso se tenían mails solicitando su uso. También de cómo ha evolucionado una profesión que se lleva desarrollando durante casi 20 años, aunque a lo largo de la historia, no siempre se ha llamado «sincro» ni ha sido tan divertida: «es una profesión que antes no quería hacer nadie. Se lo tiraban a los leones, era «háblalo con mis abogados»». Para terminar, tras citar a Rolling Stones, a Charli XCX o a Serrat, nos deja una bonita cita, previa a las fechas tan señaladas que nos aguardan: «me dedico a esto pero sé que la mejor música está por llegar».