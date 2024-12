Azealia Banks insulta a Charli xcx y amenaza con denunciar a Matty Healy

Azealia Banks y Matty Healy han protagonizado un triste espectáculo en X que también ha involucrado a Charli xcx, aunque esta no haya participado, y ha terminado con una amenaza de denuncia al cantante de The 1975.

Todo empieza hace dos días cuando Banks comparte un clip de la canción ‘Break The Rules’ de Charli, lanzada en 2014: «Charli solía ser taaaan guapa. Ugh», publicó Banks. Matty Healy, compañero de banda del prometido de la autora de ‘BRAT’, intervino rápidamente.

«Todas las mujeres a las que atacas parecen ser culturalmente relevantes, atractivas y buenas personas. Creo que esto te pone celosa porque eres muy talentosa pero todo lo demás sobre ti es un fallo. Simplemente rapea, bro», respondió el frontman.

Aquí empieza un intercambio casi interminable de insultos y comentarios desafortunados, en los que Charli también sale malparada. En un momento dado, Banks dice que la británica se parece a «Frankenstein» y tanto ella como el cantante parecen que «comparten aguja». Es entonces cuando Healy publica una respuesta que posteriormente borra: «Háblame así y no te voy a hacer side eye en unos premios sino que te voy a dar una bofetada tan fuerte que me van a dar un récord Guinness».

Aunque el cantante se disculpó en el siguiente tweet, ya no había vuelta atrás. Es entonces cuando la conversación pasa a los mensajes privados: «Ha estado pidiéndome perdón y suplicándome que no denuncie pero estoy jodidamente cansada. Y la gente va a aprender a respetar», publicó Azaelia. Esta ha llegado a admitir que no había «dormido en toda la noche» tras sentirse «muy estresada».

Lo último que ha dicho Healy sobre el tema es que no tiene «la inteligencia/madurez emocional necesaria para las redes sociales»: «Literalmente siempre acabo diciendo cosas de las que me arrepiento inmediatamente. Tener episodios maniáticos en Twitter con 35 años es bastante patético».

A rat, bitch, physical threats. Now matt healy is getting sued and Charli xcx is still botched now fucking what? pic.twitter.com/gkiGAI44hj — Azealia Banks (@azealiaslacewig) December 4, 2024

