Estar ajirbaná o a la batahola: las expresiones únicas de Pilas, por DALILA

DALILA es el alias de la DJ, cantante y productora sevillana María José Márquez Suárez, que en los últimos tiempos se ha dado a conocer practicando una mezcla de flamenco, pop y drum ‘n bass. Su single ‘Cieguita’ suma medio millón de escuchas en Spotify, y magnéticos han sido también los sencillos ‘Ojitos’, ‘Otra ciudad’ o ‘Tempestad’. DALILA ha pinchado en festivales como Sónar o colaborado con GAZZI o con el galés Saol Nua en un remix garage de ‘Body Could Dance’.

DALILA, una de las joyas que has podido descubrir en el cartel de Alhambra Monkey Week, que se ha celebrado hace poco, es la nueva invitada a la sección «Meister of the Week» comisariada por Jägermusic. DALILA procede de Pilas, un pueblo de Sevilla, y en esta entrevista se propone dar a conocer sus dichos y expresiones, únicos de este pueblo de 14.000 habitantes, así como los de sus zonas limítrofes.

En una entrevista tan enriquecedora como divertida, María José descubre expresiones como «estar ajirbaná», «estar a mi batahola» o «no dar un soplo en un ojo», o palabras que leerás por primera vez en tu vida como «escunitas» o «zarceneta». Y comparte una receta de la que tomar nota.

Has decidido hablar de expresiones y dichos populares de tu pueblo, Pilas, en Sevilla. ¿Por qué te parecen dignos de comentar o resaltar?

Me parecía un tema singular, principalmente porque muchas de las expresiones y dichos que se usan en Pilas tienen como protagonistas a personas del pueblo y cuentan su historia y sus costumbres. También porque en casa siempre he escuchado este tipo de expresiones y las tengo muy integradas, pero a veces no se entienden fuera de mi entorno, por lo que me parece lindo compartirlas con motivo de esta entrevista.

También propones comentar expresiones de las zonas colindantes. ¿Cuáles serían esas zonas?

Sí, pues dada la cercanía geográfica y el parentesco cultural, los pueblos colindantes de la zona comparten determinadas expresiones, dichos y palabras. Pilas se ubica en la comarca sevillana del Aljarafe, pero su carácter y sus costumbres se asemejan más a las de las comarcas que la rodean: las Marismas del Bajo Guadalquivir, en Sevilla, y el Condado, en Huelva. En esta zona se integran otros pueblos con idiosincrasia similar, como Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Hinojos, Almonte y Chucena.

¿Muchos de estos dichos son desconocidos más allá de Sevilla o incluso de tu pueblo?

Como decía, algunas de estas expresiones aparecen protagonizadas por personas del pueblo, acontecimientos locales, costumbres propias y enclaves concretos, por lo que pueden reducirse a un ámbito de transmisión local, resultando incomprensibles o descontextualizadas para la gente de Sevilla o de otros pueblos.

Se me ocurre un ejemplo: “Eres más rubia que los correones”. Este dicho es propio de Pilas y otros pueblos de la zona, ya que los correones es un plato típico de las localidades donde se cultiva la vid. Sin embargo, en Sevilla, si se habla de correones, no se entiende. Como vemos, en este caso el elemento diferenciador es un plato o una receta típica del pueblo y/o la zona.

De paso, incluyo la receta de los correones por si alguien se anima: los correones se hacen hirviendo el zumo de la uva Zalema o Mantua de Pilas, mediante un hervido muy largo hasta que se concentra y se solidifica. Luego se le pasa por un proceso llamado arrope, luego meloja y finalmente correón, ya sólido. En caliente y con un poco de aceite en las manos, se estiraba como si fuera una especie de chicle hasta hacerlo maleable. Cuando se enfría, se hace caramelo. Su color final es rubio brillante.

Fuente de la receta: Cultura Ayto. Pilas.

¿Cuáles son tus dichos populares favoritos y por qué?

Una de mis expresiones favoritas es “Glorión de Robaína”. Es una expresión estrictamente pileña, ya que Robaína es un enclave de la localidad, un paraje que se dedicaba a la extracción de barros para la fabricación de mantillos con los que se hacían ladrillos de manera tradicional. Esta expresión se usa para mostrar desesperación o congoja. El termino “Glorión” se usa igualmente en otras variantes propias de la localidad, como la expresión hiperbólica “ni un Glorión”, que viene a significar “nada en absoluto”, con sufijo despectivo: ni una falsa gloria (Fernando José Sánchez Bautista, ‘Vol VIII Sobre Historia de Pilas’, 2009).

¿Cuál es un dicho que recuerdas haber aprendido desde muy joven?

“A mí me importa poco que un pájaro en la alameda se pase de un árbol a otro”. Este lo decía mucho mi abuelo José María. Pensaba que era algo propio de la localidad, porque solo se lo escuché a él, pero, indagando sobre el tema, he descubierto que es una letrilla popular flamenca que podemos encontrar, entre otros, en unas bulerías de Inés Bacan incluidas en su disco ‘Pasión’ (2005), o incluso traducida al inglés en el tema ‘Alameda’s Blues’ (1978) de los Smash: «In the Alameda, I really don´t mind, baby / if a bird flies from a tree to another tree».



¿Algunos de esos dichos coinciden con los que se usan en otras partes de Andalucía?

Sí, muchas de estas expresiones tienen sus variantes en otras partes de Andalucía o incluso fuera de la comunidad. Para ilustrar esta cuestión se me ocurre la expresión “Eso está donde Marco puso los Granados”, que viene a decir “Eso está muy lejos”. En este caso, Marco es una persona de mi pueblo, que se ve que plantó granados en un lugar muy lejano. Sin embargo, para expresar lo mismo, tenemos otras expresiones análogas como “Eso esta donde Cristo perdió las chanclas”.

¿Cuál es una expresión de tu pueblo que usas diariamente, en tu vida cotidiana?

Más que expresiones, tengo como muy integradas determinadas palabras, las aprendí de mi familia y durante el desarrollo de mi infancia en el pueblo y las uso bastante a menudo. Destacaría por su peculiaridad:

-Pirrichis: blush (colorete)

-Randa: roto en las medias.

-Plinto: rodapié.

-Patinillo: umbral.

-Atestao/a: testarudo/a.

-Enreína: lío, algo enrevesado.

-Viajero: autobús.

-Juye (Huye): para indicar que te apartes.

-Escunitas: atracciones de feria.

-Pirriaque: bebida alcohólica.

-Naiya: nadilla, poca cosa, su uso es similar a «¡anda que no!»

-Miaque, Miaque: «mira que». Este me lo decía mucho mi tío abuelo Antonio en tono de burla.

-Tostón: pan con aceite y ajo.

-Zarcereta: graciosa.

-Tinaó: trastero,

etcétera.

¿Qué expresiones usas más con tu familia? ¿Y con tus amigos?

Con mi familia, en especial con mi madre, usamos mucho estas expresiones:

-“Estar más limpio/a que un jaspe”: Cuando algo esta muy limpio y brillante, ya que el jaspe es un mineral que al pulirlo queda muy brillante.

-“No dar un soplo en un ojo”: No hacer nada.

-“Hijo/a la Reata”: Alguien travieso/a de más.

¿Cuál sería el dicho más sabio?

No sé si es el más sabio, pero, en mi opinión, es el más poético: “Déjate venir”. Es como “cálmate» o “echa el freno”. Me gusta mucho la combinación de “dejar” y “venir”, algo que a priori podría resultar contradictorio, pero que, unido, cobra todo el sentido y casa a la perfección con el significado de la expresión.

¿Y el más divertido y tronchante?

Para esta pregunta, me ha venido a la mente un vídeo de TikTok de la Shannis sobre la expresión “estar ajirbaná”. Lo adjunto:

Esta expresión hace referencia a estar lacia, desganada, y supongo que viene de “hilvanar”, que en costura es hacer un hilo flojo de guía antes de meter la máquina de coser, de ahí el mood relajado.

¿Qué expresión es única de Pilas, y cuáles son únicas de las zonas colindantes?

En mi pueblo es muy típico decir “mare” y “pare”, no para referirse a madre y padre, sino como vocativo. El uso más extendido es “¿que quiere mare/pare?” para dirigirse a alguien, o “Fó, mare/pare” para expresar desesperación.

De las zonas colindantes destacaría alguna expresión de Villamanrique de la Condesa, un pueblo muy cercano a Pilas. Ahora que se acercan las Navidades es costumbre por la zona que la gente joven alquile casas antiguas para hacer fiestas de Navidad. Primero se cena con la familia y, después, se hace la fiesta con las amigas en la casa alquilada. Allí a estas fiestas se le llaman “buñolá”.

¿Se te ocurre alguna expresión que todo el mundo debería aplicar en su vida?

Todo el mundo debería tener una “copa de cisco” en su vida. En este caso, copa es brasero y el cisco carbón de rama. Sentarse en la copa en invierno es un ritual, un momento para compartir charla, comida, café o juegos de mesa. Lo que más extraño de vivir en la ciudad es no tener una copa.

¿Alguna expresión tan, tan, tan de tu pueblo, que sería imposible que nadie más la conociera?

“Eres más embustero que Trianita”. Trianita era mi tatarabuelo, abuelo de la madre de mi padre. Se llamaba José Pérez Sevilla, y de Sevilla le decían Trianita. Era muy exagerado, más que embustero y le acuñaron el dicho anterior. Como indicaba anteriormente, este tipo de expresiones son muy propias de los pueblos, ya que se generan a partir de acontecimientos locales y/o personalidades peculiares de sus habitantes, como es el caso.

¿Alguna expresión que describa tu sonido o tu carrera musical?

Esta es complicada, se me ocurre un dicho de mi pueblo que es “Tienes más kilometros que la Tani”. La Tani era una camioneta que llevaba a la gente del mi pueblo a la estación de Aznalcázar y daba muchos portes, por esto de estar siempre de arriba a abajo.

¿Qué expresión de Pilas te define?

“Estar a mi batahola”, que viene a decir: estar a lo mío, centrada en mis cosas. Tiene valor metafórico a partir del significado de “bulla, ruido grande”.



Créditos:

Foto y Direc. Creativa Alejandra Amere @alejandraamere

MUAH Sarah Kceres @sarahkceres

Ayudante de Foto & Making Off Paula Campos @paulacamposp_

Dress Cherry Massia @cherrymassia